Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Роспотребнадзор выяснил, в каких сферах деятельности чаще диагностируются заболевания, связанные с работой, сообщает RT.

Почти половина случаев (47,5%) зарегистрирована среди сотрудников компаний по добыче полезных ископаемых. На втором месте идут служащие обрабатывающих производств (27,3%), на третьем — работники предприятий транспортировки и хранения (10,5%).

Также в списке самых опасных для здоровья сфер деятельности оказались представители строительства (5%), сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (по 3,9%).

Всего в 2018 году Роспотребнадзор зафиксировал 5,1 тыс. случаев заболеваний, связанных с работой. Это на три тысячи меньше, чем годом ранее.

Профессиональные заболевания чаще всего диагностируются в связи с физическими перегрузками работников, производственными травмами, отравлениями химическими веществами и так далее.

Ранее были названы профессии, которые в 2019 году ждет повышение зарплат. Предполагается, что самыми высокооплачиваемыми станут рабочие специальности.