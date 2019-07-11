По информации регионального Гидрометцентра, в четверг, 11 июля, в Алтайском крае прогнозируются жаркая погода.

Облачно, преимущественно без осадков. Сохранится ветер – местами его порывы будут достигать до 15 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +24°C до +29°.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +24°C до +26°C. Солнечно. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 12 м/с.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокого риска природных пожаров.