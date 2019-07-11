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Жителя Бийска, скрывавшегося после избиения пенсионера, задержала полиция

, ИА "Амител"
В результате нападения пенсионер получил травмы различной степени тяжести
Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде / Фото: 22.мвд.рф

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде / Фото: 22.мвд.рф

Жителя Бийска, который в июне устроил конфликт с 73-летним пенсионером и избил его, накануне задержали сотрудники полиции, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Ссора переросла в драку, в результате которой 73-летний пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Инициатор скандала с место происшествия скрылся", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в конце июня около дома по улице Социалистической в районе кирпичного завода. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний бийчанин.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Он дал признательные показания и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В апреле прошлого года жителя Алтайского края приговорили к 10 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на пенсионера, которое закончилось смертью пожилого мужчины.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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