МТС активно строила сеть в районах Алтайского края в первом полугодии 2019 года: в результате высокоскоростной мобильный интернет 4G* "накрыл" 112 населенных пунктов с общим населением более 380 000 человек.

Скоростная связь LTE* впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет не более 1000 человек. Так, качественной голосовой связью и мобильным интернетом обеспечены жители сел и поселков Дружба, Еланда, Победа, Сентелек, Шишкино, Язово, Шульгин Лог, 12 лет Октября, Красноярское, Хлебороб, Журавлиха, Полуямки, Черная Курья, Краснознаменка, Новофирсово, Покровка, Новозыково, Селиверстово, Первомайское, Усятское, Боровское и Урюпино.

Больше всего базовых станций 4G получили Первомайский (12 населенных пунктов) и Тальменский (11 населенных пунктов) районы. В Благовещенском районе доступ к интернету появился в поселках Благовещенка, Степное Озеро и селе Леньки, в Калманском – в селах Бураново, Новороманово и Шадрино, а в Волчихинском – в селах Волчиха, Вострово, Малышев Лог и Селиверстово.

Связью "четвертого поколения" теперь могут пользоваться жители сел Поспелиха, Завьялово, Лесное, Малоугренево, Ключи, Налобиха, Первомайское, Новошипуново, Новичиха, Подсосново, Редкая Дубрава, Солонешенское, Староалейское, Боровлянка, Голуха, Новокопылово, Усть-Чарышская Пристань, Чарышское, Шелаболиха, поселков Победим, им. Мамонтова, Малиновский и других.

Кроме того, с июня 2019 года абонентам МТС в Алтайском крае доступна технология звонков через сети "четвертого поколения" — VoLTE*. При этом не нужно дополнительно платить за звонки в другие регионы, а чистота голоса собеседника при данном соединении такая же, как если бы собеседник находился в соседней комнате. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо подключить бесплатную услугу "интернет-звонки", а также проверить настройки смартфона.

В сельской местности, где не всегда есть доступ к интернету, проживает порядка 45% жителей края. И в компании отмечают очень высокую востребованность мобильного интернета именно в небольших населенных пунктах. Так, по словам директора МТС в Алтайском крае Дмитрия Левина, только за последних три месяца жители сел Выползово, Крестьянки и Плешково, в которых совокупно проживает менее трех тысяч человек, сгенерили более 30% мобильного интернет-трафика в регионе.

Обеспечение сельских жителей LTE-технологиями, дающими им возможность смотреть видео, общаться в социальных сетях, пользоваться другими популярными онлайн-сервисами – такими, как госуслуги, интернет-шопинг, мобильный банк и многое другое — наравне с жителями крупных городов является частью региональной программы национального проекта "Цифровая экономика", предполагающей активное внедрение "интеллектуальных" технологий в аграрный сектор.

*4Джи, ЭлТеЕ, ВиОуЭлТеЕ – прим.ред.