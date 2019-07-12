Самый добрый и стильный салон одежды Charity Market открывает июльскую распродажу в жаркие выходные 13 и 14 июля 2019 года. Спешите за летними платьями, модными джинсами, и новым поступлением одежды в прекрасном качестве таких брендов как Zara, Mango, Love Republic, HM, Pull and Bear, Incity, Ostin по самой низкой цене в городе, и пожалуй, в мире – ВСЕ ПО 49.

Как это возможно в нашем городе и почему такая низкая цена, пусть на не новую одежду, но ведь мы знаем все цены в обычных стоковых магазинах?

А причины здесь всего три:

Вся одежда, которая выставлена в новой коллекции салона представлена добрыми дарителями нашего города, ведь 90% одежды совершенно бесплатно предоставляется подопечным семьям комплексных центров края и фонда Облака, и только 10% выставляется на вешалки и полки.

Другая причина низких цен в том, что Charity Market предлагает купить одежду по номинальной цене, потому что это не классический коммерческий шоу-рум, а это благотворительный салон, и вы покупаете одежду за символическую сумму пожертвования.

И следующая причина заключается в помощи благотворительным программам фонда "Облака", потому что средства, пожертвованные в обмен на вещь в салоне – передаются на помощь малоимущим и многодетным семьям фонда "Облака".

У многих в городе есть четкая ассоциация, что сэконд-хэнд, это вторичная одежда, которая просто говорит сама за себя, и ее стыдно носить. Но мы доказали своим примером, что одежда может быть очень даже стильной, дорогой и модной. И купить ее можно дешево, вне распродажных дней одежда стоит в нашем магазине всего 90 рублей. И купить шикарное платье от Mango за 90 рублей, которое одели просто пару раз и пожертвовали в магазин, вместо того, чтобы покупать его в салоне за 4000 рублей – это настоящая радость для девушек и женщин. Мы просто находка для тех, кто любит себя окружать красивой и дорогой одеждой за минимальную цену. Иногда встречаются невероятной красоты обувь на шпильках, стоимостью в обычном салоне от 10000 рублей и стоимостью в нашем магазине 290 рублей.

И осознание, что все вырученные средства идут на покупку детского питания и оплаты судебного процесса подопечных малоимущих и многодетных женщин – делает шоппинг более привлекательным и добрым.

Каждую распродажу Charity Market посещает в день от 60 до 120 человек. Каждые два часа консультанты магазина подвешивают новую и новую коллекцию, чтобы не было ощущения, что можно опоздать и нужно занимать очередь с 7 утра.

А для демонстрации качественной одежды сотрудники фонда "Облака" приняли участие в фотопроекте известного стилиста в нашем городе Ларисы Першиной в одежде от Charity Market. Получилось просто достойно и волшебно.

И у вас есть возможность 13 и 14 июля приобрести одежду, обувь и аксессуары по символической цене.

Адрес Charity Market в Барнауле:

в самом центре города,

пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной")

В дни распродажи магазин работает с 10:00 и до 21:00

Узнать о поступлениях:

@charitymarket22

Тел.: +79612313505