В Госдуму внесли законопроект о стабилизации цен на топливо, который предлагает перечень мер для того, чтобы внутренние цены на бензин оставались стабильными независимо от стоимости экспорта.

Как следует из пояснительной записки, законопроект предусматривает с 1 июля 2019 года корректировку параметров применяемого в настоящее время "демпфирующего механизма".

Главной целью корректировок названа донастройка действующего механизма стабилизации цен для снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты.

Законопроектом предлагается:

- снижение установленной в Налоговом кодексе РФ (далее – Кодекс) условной средней оптовой цены реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на АЗС);

- снижение установленной в Кодексе условной средней оптовой цены реализации на внутреннем рынке дизельного топлива и с 50 тыс. рублей до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рублей за 1 литр на АЗС);

- ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизельного топлива на 5% до 2024 года включительно;

- увеличение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году, с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива — начиная с 2020 года.