По 14 выходных ожидает россиян в январе и мае 2020 года, следует из календаря, утвержденного правительством России.

Наиболее продолжительный отдых ждет в новогодние праздники – с 1 по 8 января. Сразу пять выходных подряд выпадает на май – с 1 по 5 число.

По три выходных подряд будет в феврале (с 22 по 24), марте (с 7 по 9), мае (с 9 по 11) и июне (с 12 по 14).

"Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно", — уточнили в правительстве.