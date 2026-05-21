НОВОСТИЭкономика

В России каждый третий платеж совершается наличными

Речь идет уже не о разовом всплеске, а о тенденции, которая сохраняется несколько кварталов подряд

21 мая 2026, 21:06, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам апреля 2026 года доля расчетов наличными в России выросла до 30% от общего числа платежных операций. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные аналитического центра "Платформа ОФД" и сервиса "Чек Индекс". Согласно исследованию, в первом квартале показатель достиг 28% против 25% годом ранее и 26% в четвертом квартале 2025 года.

Чаще всего россияне расплачивались наличными при покупке продуктов питания, мебели и фурнитуры, автотоваров, а также при оплате гостиниц, автосервисов, развлечений и товаров для строительства и ремонта. В этих категориях доля наличных расчетов превысила 35%.

Директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право", доцент ГАУГН Венера Шайдуллина отметила, что речь идет уже не о разовом всплеске, а о тенденции, которая сохраняется несколько кварталов подряд.

При этом, по ее мнению, говорить о полном возвращении к наличным расчетам пока рано. Эксперт считает, что россияне формируют "резервное наличное поведение" на фоне перебоев мобильного интернета, зависимости QR-платежей от связи и опасений блокировок операций.

Глава аудиторско-консалтинговой группы АИП и представитель "Опоры России" Сергей Елин добавил, что бизнесу становится выгоднее стимулировать оплату наличными из-за затрат на эквайринг.

По словам научного сотрудника РАНХиГС Владимира Еремкина, комиссия за эквайринг составляет от 1 до 3% суммы покупки, что особенно чувствительно для бизнеса с низкой рентабельностью.

В свою очередь, член генсовета "Деловая Россия" Екатерина Авдеева предупредила, что рост доли наличных может способствовать уходу части бизнеса в серую зону — например, через скидки без чеков, неполное пробитие суммы или фиктивные возвраты.

Эксперты полагают, что в ближайшие кварталы доля наличных расчетов продолжит расти, а по итогам года стабилизируется на уровне 28–31%.

Карты российских банков / Фото: amic.ru

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Экономика Россия деньги Продукты
       

Комментарии 11

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Вежливый Человек

21:37:22 21-05-2026

Чем можем тем и платим. Нет интернета - нет налогов.
Власть так решила.

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Вежливый Человек

21:57:02 21-05-2026

Эксперты удивятся, но если совсем отключить интернет, то расчет наличными будет стремиться к 100%.
Проведем логическую цепочку дроны-отглючение инета-наличка-сокращение налогов.
Дерзайте -не благодарите

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Антон

23:41:20 21-05-2026

Лучше когда деньги под подушкой. Чем на карте.

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Гость

08:23:37 22-05-2026

Антон (23:41:20 21-05-2026) Лучше когда деньги под подушкой. Чем на карте. ...
Под подушкой сегодня 100 руб, а завтра при девальвации 50 останется ,а на счете хоть 70 сохранится под % и то ладно

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Гость

08:31:05 22-05-2026

Гость (08:23:37 22-05-2026) Под подушкой сегодня 100 руб, а завтра при девальвации 5... Очень оптимистично про 70. Будет бумага из ЦБ и останутся эти 70 лежать неснятыми на счете в банке.

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Гость

08:41:58 22-05-2026

Гость (08:23:37 22-05-2026) Под подушкой сегодня 100 руб, а завтра при девальвации 5... А как же налоги с доходности? Откусят кусок то!

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Гость

08:44:04 22-05-2026

Гость (08:23:37 22-05-2026) Под подушкой сегодня 100 руб, а завтра при девальвации 5... Величина ключевой почти равна НДФЛ, итог: что прирастет, то и заберут!

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Гость

09:43:52 22-05-2026

Надо же... Оказывается, если блокировать всем без разбора счета и отключать интернет, чтобы уже с гарантией ничего не работало, люди перестают пользоваться безналом. Ну кто бы мог подумать, какая неожиданность... Ничего ж не предвещало.

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Гость

10:44:41 22-05-2026

Это как они определили долю наличных расчетов? Или это только те, которые по кассе?

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Змей

11:19:30 22-05-2026

Гость (10:44:41 22-05-2026) Это как они определили долю наличных расчетов? Или это тольк... Не зря же почти на всех товарах маркировки, куриные коды и акцизные марки. По ним оборот не сложно вычислить.

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Гость

10:59:50 22-05-2026

Если отключить свет и газ - 100% россиян будут готовить пищу на костре. Ваш Капитан Очевидность. Не благодарите.

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