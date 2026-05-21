В России каждый третий платеж совершается наличными

Речь идет уже не о разовом всплеске, а о тенденции, которая сохраняется несколько кварталов подряд

21 мая 2026, 21:06, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам апреля 2026 года доля расчетов наличными в России выросла до 30% от общего числа платежных операций. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные аналитического центра "Платформа ОФД" и сервиса "Чек Индекс". Согласно исследованию, в первом квартале показатель достиг 28% против 25% годом ранее и 26% в четвертом квартале 2025 года.

Чаще всего россияне расплачивались наличными при покупке продуктов питания, мебели и фурнитуры, автотоваров, а также при оплате гостиниц, автосервисов, развлечений и товаров для строительства и ремонта. В этих категориях доля наличных расчетов превысила 35%.

Директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право", доцент ГАУГН Венера Шайдуллина отметила, что речь идет уже не о разовом всплеске, а о тенденции, которая сохраняется несколько кварталов подряд.

При этом, по ее мнению, говорить о полном возвращении к наличным расчетам пока рано. Эксперт считает, что россияне формируют "резервное наличное поведение" на фоне перебоев мобильного интернета, зависимости QR-платежей от связи и опасений блокировок операций.

Глава аудиторско-консалтинговой группы АИП и представитель "Опоры России" Сергей Елин добавил, что бизнесу становится выгоднее стимулировать оплату наличными из-за затрат на эквайринг.

По словам научного сотрудника РАНХиГС Владимира Еремкина, комиссия за эквайринг составляет от 1 до 3% суммы покупки, что особенно чувствительно для бизнеса с низкой рентабельностью.

В свою очередь, член генсовета "Деловая Россия" Екатерина Авдеева предупредила, что рост доли наличных может способствовать уходу части бизнеса в серую зону — например, через скидки без чеков, неполное пробитие суммы или фиктивные возвраты.

Эксперты полагают, что в ближайшие кварталы доля наличных расчетов продолжит расти, а по итогам года стабилизируется на уровне 28–31%.