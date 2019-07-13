В парламенте Крыма нашли в поведении Владимира Зеленского стремление брать пример с президента России, сообщает РИА Новости.

Причиной для этого стало обещание главы Украины открыть новый мост через Днепр к 14 сентября, проехав по нему на КамАЗе. Если объект не будет готов к этому сроку, Зеленский пообещал отправить в мэра Днепропетровска.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель усмотрел в этом копирование поведения Владимира Путина, который именно на КамАЗе открыл крымский мост.

"Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина, — заявил народный избранник. — Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров".

Он также одобрил выбор украинского политика, который для открытия объекта выбрал автомобиль российской марки, и пригласил президента Украины заодно проехаться по Крымскому мосту в качестве гостя России.

"Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского — начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост", — заметил Гемпель.

Напомним, Крымский мост - длиннейший в Европе. Его протяженность составляет 19 км. Движение транспорта по нему открыли 16 мая 2018 года.

После 16-минутного проезда через мост на КамАЗе во главе колонны президент выступил на торжественном митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части моста через Керченский пролив.