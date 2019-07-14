На доме в Санкт-Петербурге, в котором жил известный писатель Борис Стругацкий, решили повесить мемориальную доску, но власти города потребовали справку о том, что Стругацкий действительно писал книги, сообщает телеканал "360".

Борис Стругацкий — известный советский и российский писатель, который получил множество наград за вклад в науку, литературу и искусство. Большинство произведений он написал в соавторстве с братом Аркадием.

Курьезную историю в своем Facebook рассказал депутат местного Заксобрания Борис Вишневский.

"Есть эскиз доски, выбрано место, практически решили вопрос оплаты изготовления. И тут комитет по культуре сообщает нам, что надо представить… справку о том, что Борис Натанович — писатель. Без справки они, видимо, в этом не уверены", — написал Вишневский.

Он отметил, что обратился за документом в Союз писателей Санкт-Петербурга. Там такую справку согласились предоставить с удовольствием.

"Позвонил Сергею Арно <…> Он хохотал, как безумный, несколько минут. Потом сказал, что справку напишут, конечно. И что теперь наш Союз войдет в историю — как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем", — отметил Вишневский.

"Наконец-то этот факт будет подтвержден", — заключил депутат.

Позже председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко объяснил радиостанции "Говорит Москва", что для установки мемориальных досок нужно подтверждать всю информацию.

Борис Стругацкий умер 19 ноября 2012 года. Он завещал развеять свой прах по воздуху.