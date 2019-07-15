Александр Гудков посетил Алтай с сестрой и друзьями по КВН

Телеведущий и бывший КВНщик Александр Гудков посетил Республику Алтай. Снимок опубликовала в своем Instagram актриса Марина Бочкарева.

Судя по снимкам, приехал практически полный состав команды КВН "Федор Двинятин" за исключением Андрея Стецюка. На фото, помимо Гудкова и Бочкаревой, также присутствуют Наталья Гудкова и Евгений Шевченко.

"Второй день. Переезд в Онгудайский район. Красивейшая Катунь, горы, перевалы, алтайские пирожки, пробки из коров (как и в Москве) и повсюду запах чабреца. Алтай прекрасен", — говорится в подписи к фото.