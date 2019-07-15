В паблике "Инцидент Бийск" опубликовали фотографию нового остановочного павильона напротив центральной городской больницы, который установили на месте разрушенного в результате ДТП.

Надпись на нем позабавила многих бийчан. Несколько человек пошутили по поводу остановки "Музей" у больницы.

"Судя по количеству оставшихся там врачей, ЦГБ скоро реально станет памятником и музеем", — написал один из комментаторов.

Другие же призвали оценить действия мэрии, которая в кратчайшие сроки организовала установку нового павильона, пусть даже и забыв поменять табличку.

"Изыскали возможность из резервов (на музее стоит остановка, не переживайте). Обычно таблички, плакаты и баннеры делают подрядные организации и на изготовление таблички нужно чуть больше времени, чем вы щёлкаете по клавиатуре телефона", — написал другой бийчанин, предложив "сказать спасибо" и на этом.