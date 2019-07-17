Выставка "Детство — 2019" предоставляет прекрасную возможность наладить и укрепить деловые связи в Среднеазиатском регионе и расширить горизонты вашей успешной деятельности.
Цель проведения выставки – развитие и систематизация рынка товаров для детей, а также информирование конечного потребителя о существующих на рынке товарах. В программе запланировано проведение обширной деловой и развлекательной программы.
С 2012 года в рамках выставки проводится салон "Детская мода". Его участники получают уникальную возможность продемонстрировать свои товары и организовать взаимодействие с ведущими торговыми сетями.
Время проведения: с 19 по 21 августа 2019 года. Место проведения – выставочный центр "Атакент", г. Алматы, Республика Казахстан. Участие происходит в формате коллективного выставочного стенда.
Разделы выставки:
• Детские аксессуары и украшения;
• Игры и игрушки;
• Детская одежда, белье и обувь;
• Коляски, манежи, ходунки;
• Средства гигиены для детей;
• Книги и диски;
• Детское творчество, креатив;
• Детское питание;
• Товары для новорожденных;
• Фармацевтические препараты и витамины для детей, будущих и кормящих мам;
• Товары для будущих мам;
• Специализированные детские издания;
• Канцелярские товары;
• Детская мебель;
• Постельные принадлежности.
Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.
Регистрация открыта на мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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