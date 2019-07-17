Выставка "Детство — 2019" предоставляет прекрасную возможность наладить и укрепить деловые связи в Среднеазиатском регионе и расширить горизонты вашей успешной деятельности.



Цель проведения выставки – развитие и систематизация рынка товаров для детей, а также информирование конечного потребителя о существующих на рынке товарах. В программе запланировано проведение обширной деловой и развлекательной программы.

С 2012 года в рамках выставки проводится салон "Детская мода". Его участники получают уникальную возможность продемонстрировать свои товары и организовать взаимодействие с ведущими торговыми сетями.



Время проведения: с 19 по 21 августа 2019 года. Место проведения – выставочный центр "Атакент", г. Алматы, Республика Казахстан. Участие происходит в формате коллективного выставочного стенда.

Разделы выставки:

• Детские аксессуары и украшения;

• Игры и игрушки;

• Детская одежда, белье и обувь;

• Коляски, манежи, ходунки;

• Средства гигиены для детей;

• Книги и диски;

• Детское творчество, креатив;

• Детское питание;

• Товары для новорожденных;

• Фармацевтические препараты и витамины для детей, будущих и кормящих мам;

• Товары для будущих мам;

• Специализированные детские издания;

• Канцелярские товары;

• Детская мебель;

• Постельные принадлежности.

Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.

Регистрация открыта на мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

Сайт