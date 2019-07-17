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Увеличить продолжительности здоровой жизни жителей Алтайского края до 67 лет к 2024 году — такую задачу ставит власть. В регионе в рамках национального проекта "Демография" разработали несколько региональных проектов, в том числе "Старшее поколение". В краевом правительстве Amic.ru рассказали, что уже сделано в этом направлении.

Комплексный подход

"Проект "Старшее поколение" предусматривает диспансеризацию людей старшего возраста. И если заболевание выявлено, то плановый осмотр врачами и соответствующие наблюдения", — рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

В 2019 году для доставки пожилых людей в поликлиники и больницы купят 15 автомобилей.

Весь проект направлен на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Кроме диспансеризации, это комплексное социальное обслуживание и медицинская помощь. В систему будут включены не только медицинские учреждения, но и сиделки, патронажная служба.

Сейчас власти прорабатывают вопрос открытия геронтологических отделений на базе нестационарных учреждений. В ближайшие шесть лет такие появятся в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Алейске.

Новоалтайск — в пример

Новоалтайск уже активно работает в этом направлении. В прошлом году в комплексном центре социального обслуживания населения запустили проект "Дневной стационар". Здесь работают с гражданами предпенсионного и пенсионного возраста, к каждому — индивидуальный подход. Только в 2019 году помощь в центре оказали 319 услуг граждан.

"Выстроенная системная работа специалистов позволит достичь увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни среди людей пожилого возраста", — пояснила директор Комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска Алена Егошина.

Количество услуг, конечно, статистический показатель. За каждым из них реальная и такая нужна помощь и поддержка. Причем социальные, медицинские и психологические услуги не ограничиваются стенами учреждений. Недавно подопечные новоалтайского центра в рамках экскурсионного тура "Удивительный Алтай" посетили несколько музеев Алтайского края. Они ездили в музей космонавтики в селе Полковниково Косихинского района, в музей часов в Бийске, барнаульскую "Горную аптеку", а также в уникальный природный комплекс в Советском районе — заказник "Лебединый".

Пожилые люди посещают студию "Палитра увлечений", занимаются в клубе активных пенсионеров "Вдохновение", куда кроме жителей Новоалтайска приезжают их сверстники их Первомайского района и ЗАТО Сибирский.

Во "Вдохновении" у пенсионеров есть два самых любимые мероприятия: "Обними меня, бабушка!" и "Пенсионный туризм". В рамках первого участники клуба посещают отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, где общаются с детками.

Туристическое направление включает поездки в туры, интерактивные экскурсии по Новоалтайску, Барнаулу и другим территориям Алтайского края. Причем такие поездки для пенсионеров либо совершенно бесплатны, либо с большими скидками.

Специалисты уверены: главное, для чего они работают, — это помочь пожилым людям сохранить интерес к здоровому образу жизни, активному общению, получению новых навыков и новым знакомствам. Пенсионеры такому вниманию, конечно, рады. В крае и раньше уделяли особое внимание людям "серебряного возраста", но теперь эта задача стала национальной. Это означает увеличение финансирования, более четкие цели и задачи, а главное — комплексность.

Нацпроект "Демография" реализуется в Алтайском крае с начала 2019 года и до 2024 года. В его рамках в регионе разработали пять проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий для дошкольного образования детей до 3 лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни". На них власти направят более 35 млрд рублей в ближайшие шесть лет.