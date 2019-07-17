Фото: Екатерина Смолихина
Увеличить продолжительности здоровой жизни жителей Алтайского края до 67 лет к 2024 году — такую задачу ставит власть. В регионе в рамках национального проекта "Демография" разработали несколько региональных проектов, в том числе "Старшее поколение". В краевом правительстве Amic.ru рассказали, что уже сделано в этом направлении.
Комплексный подход
"Проект "Старшее поколение" предусматривает диспансеризацию людей старшего возраста. И если заболевание выявлено, то плановый осмотр врачами и соответствующие наблюдения", — рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
В 2019 году для доставки пожилых людей в поликлиники и больницы купят 15 автомобилей.
Весь проект направлен на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Кроме диспансеризации, это комплексное социальное обслуживание и медицинская помощь. В систему будут включены не только медицинские учреждения, но и сиделки, патронажная служба.
Сейчас власти прорабатывают вопрос открытия геронтологических отделений на базе нестационарных учреждений. В ближайшие шесть лет такие появятся в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Алейске.
Новоалтайск — в пример
Новоалтайск уже активно работает в этом направлении. В прошлом году в комплексном центре социального обслуживания населения запустили проект "Дневной стационар". Здесь работают с гражданами предпенсионного и пенсионного возраста, к каждому — индивидуальный подход. Только в 2019 году помощь в центре оказали 319 услуг граждан.
"Выстроенная системная работа специалистов позволит достичь увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни среди людей пожилого возраста", — пояснила директор Комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска Алена Егошина.
Количество услуг, конечно, статистический показатель. За каждым из них реальная и такая нужна помощь и поддержка. Причем социальные, медицинские и психологические услуги не ограничиваются стенами учреждений. Недавно подопечные новоалтайского центра в рамках экскурсионного тура "Удивительный Алтай" посетили несколько музеев Алтайского края. Они ездили в музей космонавтики в селе Полковниково Косихинского района, в музей часов в Бийске, барнаульскую "Горную аптеку", а также в уникальный природный комплекс в Советском районе — заказник "Лебединый".
Пожилые люди посещают студию "Палитра увлечений", занимаются в клубе активных пенсионеров "Вдохновение", куда кроме жителей Новоалтайска приезжают их сверстники их Первомайского района и ЗАТО Сибирский.
Во "Вдохновении" у пенсионеров есть два самых любимые мероприятия: "Обними меня, бабушка!" и "Пенсионный туризм". В рамках первого участники клуба посещают отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, где общаются с детками.
Туристическое направление включает поездки в туры, интерактивные экскурсии по Новоалтайску, Барнаулу и другим территориям Алтайского края. Причем такие поездки для пенсионеров либо совершенно бесплатны, либо с большими скидками.
Специалисты уверены: главное, для чего они работают, — это помочь пожилым людям сохранить интерес к здоровому образу жизни, активному общению, получению новых навыков и новым знакомствам. Пенсионеры такому вниманию, конечно, рады. В крае и раньше уделяли особое внимание людям "серебряного возраста", но теперь эта задача стала национальной. Это означает увеличение финансирования, более четкие цели и задачи, а главное — комплексность.
Нацпроект "Демография" реализуется в Алтайском крае с начала 2019 года и до 2024 года. В его рамках в регионе разработали пять проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин — создание условий для дошкольного образования детей до 3 лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни". На них власти направят более 35 млрд рублей в ближайшие шесть лет.
Комментарии
Вчера похоронили действующего майора полиции,45 лет! Не дожил Женька ты до нашего счастливого будущего.
Да это пипец какой то,чинуши совсем оторваны от реальности
...с такой жизнью и до 50 дотянуть уже подвиг....
ахренительно, прросто ахренительно! На пенсию в 60 или 65, а задача повысить продолжительность жизни до 67 поставлена аж к 2024 году!
я даже не могу сказать, что это издевательство.. это просто откровенный стеб какой то
Пора снова повышать пенсионный возраст мужчины до 70, женщины до 68, особенно медикам, сразу решиться проблема кадрового дефицита.
Обеспечьте моих близких стабильной работой с достойным заработком, уверенностью в завтрашнем-послезавтрашнем дне и я без вашего "комплексного подхода" и "диспансеризаций" доживу до 90.
Эта ВАША политика заставляет меня работать в 67 лет, чтобы свести концы с концами. Я не могу внуку купить самый недорогой подарок, не могу позволить себе съездить с ним на экскурсию, записать в спортивную секцию и оплатить её...
А вот лежать инвалидом и ждать смерти в надежде, что эти 15 автомобилей меня увезут на диспансеризацию...
Спасибо партия тебе!
звиздеж очередной... ни сиделок, ни патронажной службы в соцзащите нет, и в связи с оптимизацией не будет. Весь нацпроект так и выльется в песни-пляски-статотчеты...
катимся в конкретную ж.........оппу!
Дожить до ста, маловато. До 143.