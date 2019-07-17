Сериал студии HBO "Игра престолов" поставил очередной рекорд, будучи представленным в номинации на 32 награды "Эмми", сообщает РБК.

Среди них можно выделить такие категории, как "Лучший драматический сериал", "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" (Кит Харингтон за роль Джона Сноу) и "Лучшая женская роль" (Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен).

На награду за лучшую мужскую роль второго плана номинированы Николай Костер-Вальдау (роль Джейми Ланнистера), Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер) и Альфи Аллен (Теон Грейджой), за лучшую женскую – Софи Тернер (Санса Старк), Лина Хеди (Серсея Ланнистер), Гвендолин Кристи (Бриена Тарт) и Мэйси Уильямс (Арья Старк).

Второе место по количеству номинаций занял сериал "Удивительная миссис Мейзел" (20 номинаций), третье – сериал "Чернобыль" (19 номинаций).

Вручение премии запланировано на 22 сентября.