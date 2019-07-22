Южное командование Вооруженных сил США разместило в своем аккаунте в Facebook видеозапись, которая, по их оценке, подтверждает агрессивный перехват американского самолета-разведчика EP-3 Aries II истребителем Су-30 Воздушно-вооруженных сил Венесуэлы.

По оценке Пентагона, EP-3 выполнял "международно-признанную и утвержденную миссию в международном воздушном пространстве над Карибским морем", в то время как Су-30 "подверг смертельной опасности" экипаж самолета, осуществив сближение на опасное расстояние. Ведомство нашло и здесь "российский след".

"Эта акция демонстрирует безответственную военную поддержку России незаконному режиму Мадуро и подчеркивает безрассудство и безответственное поведение Мадуро", – гласит подпись к видеозаписи.

Отметим, что власти Венесуэлы придерживаются иной позиции. Минобороны страны обвинило США в нарушении воздушного пространства государства. Согласно их позиции, американский EP-3 направлялся к венесуэльскому городу и не реагировал на попытки связаться с ним, что и вынудило осуществить такой перехват.