19 августа вступает в силу закон о запрете на ввоз продуктов в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает "Российская газета".
В этот перечень вошли фрукты – финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.
Кроме того, под ограничения попали бобовые, орехи, овощи, включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.
Россиянам разрешат ввозить только до 5 кг таких продуктов без фитосанитарного сертификата. Если человек попробует взять с собой больше, то ему придется расстаться с излишками продукции на границе. Более того, возвращение или уничтожение их проведут за счет собственника.
Аргументируется решение тем, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов.
Аналогичная ситуация с букетами цветов. Их разрешают провозить не больше трех, причем в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Комментарии
"Более того, возвращение или уничтожение их проведут за счет собственника"
если я вдруг, вместо 5 кг черешни, привезу 5,5 кг, то мне еще и бульдозер оплачивать, который стаканчик черешни будет давить?
"Аргументируется решение тем, что ввоз непроверенных продуктов для частного использования грозит распространением в стране опасных вирусов"
5 кг это норма, а 5,5 уже грозит распространением вирусов? Страна идиотов...
Я хренею. и отмазки то какие дибильные. куда катимся....
Вот цены то наверное опять скаканут это стопудов под шумок.
Забудем, что такое бананы, персики и т.д. будем жрать хрен и огурцы.
В законах все чаще слово запретить...Прямо огораживаемся населением от внешнего опасного мира, создаем себе тут изолированный рай.
менять эту власть надо
Если я лечу один, то 7 кг грозят вирусным заражением, а если втроем, то уже не грозят?
Как имя того импортера фруктов, кто пролоббировал закон?
друг Путина)
22.07.2019 10:49
- гость -
Имя не знаю, но что снова друг Путина - точно!
-ви визете с сабоу продюкты? яблоки, сало?
а что, здесь разве не продают? (с)
Аналогичная ситуация с букетами цветов. Их разрешают провозить не больше трех, причем в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Летит такая Пугачева с очередных прощальных гастролей, а ей такие: "Алла Борисовна, позвольте пересчитать цветы, листья и другие части растений... хм, да у аас их большн 15! Будьте добры, оплатите больдозер, будем давить вирусов"
22.07.2019 10:52
- гость -
-ви визете с сабоу продюкты? яблоки, сало?
а что, здесь разве не продают? (с)
Здесь продают зеленые травянистые манго и ананасы, а там они оранжевые и тают во рту
а там они оранжевые и тают во рту
ну так там и наедайтесь. как быстро вы проглотите 7 кг манго? купленных там и привезенных сюда.
лимпопо!
сказочный совсем уже берега потерял уже
22.07.2019 11:04
- гость -
Ну как бы это дело человека, сколько кг ему везти. Может, он друзей угостить хочет. Просто реальная дурь - один может везти 5 кг, а если летит, допустим, с ребенком - то уже 10, и никаких угроз нет, все ОК.
страдатели по запрету жрачки. вы бы хоть погуглили для начала, как в вашей любимой сша с ввозимой жрачкой поступают. правильно выше слова из "брата 2" написаны были. а вы тупые!
22.07.2019 10:30
krash
старожил
Я хренею. и отмазки то какие дибильные. куда катимся....
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Уже прикатились, на нас открыто положили .... ((( и причем во всём!
-гость- 11:24
а вот и пригоженский нарисовался
22.07.2019 11:24
- гость -
Кгхм... Так тогда надо запрещать ввоз вообще. Потому что для целей фитосанитарного контроля не играет роли, 5 кг или 5.5. А этот запрет к заявленной "опасности" отношения не имеет даже примерно. Так понятно?
22.07.2019 11:28
местный
ты не всю методичку процитировал. забыл про повара и соловья с киселем чирикнуть. незачет и оплата в 25%
22.07.2019 11:33
- гость -
согласен. запретить ввоз и все. местные поорут немного и заткнутся
22.07.2019 11:24
- гость -
В США куча разной жрачки, причём просто дофигища разной, причём качественной в отличии от нашей рашки!!!
22.07.2019 11:36
- гость -
Правильно. Причем запретить всем, оптовикам тоже. А то ишь, возят суда бананья всякие, да персики, да авокады. И жрать разрешить холопам только то, что здесь кое-как растет. Пусть, глядя на барские пиры, слюни пускают.
11:24
- гость -
страдатели по запрету жрачки. вы бы хоть погуглили для начала, как в вашей любимой сша с ввозимой жрачкой поступают
Зачем ты сравниваешь Россию и США? Разве чем то похожи?
А вообще и смех, и слезы. То, что борщевиком, например, в окрестностях Новосибирска все зарастает - это ничего, все хорошо. То, что колорадский жук пасется там, где при СССР его и рядом не было - тоже все прекрасно. Но вот фруктов больше определенного количества - низя. Ибо учет и контроль. Как в том анекдоте - где потерял? - вон там. А ищешь почему здесь? - а здесь светлее. Так и тут.
Контрабанду никто не отменял.
22.07.2019 11:24
- гость -
Тебя кто то ограничивает производить и реализовывать качественные продукты? Эта ниша свободна. Покажи пример. Ведь только ты можешь делать качественную и практически бесплатную жрачку.