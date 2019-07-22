Странный житель Барнаула был замечен в понедельник, 22 июля, на Павловском тракте за домом № 225, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Парень с большим синим рюкзаком залез на бетонный забор и кричал, что продает наркотические вещества.

Напоминаем, что употребление наркотических веществ сильно вредит вашему здоровью, вплоть до летального исхода. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка и продажа грозит лишением свободы.

В ноябре прошлого года бийский подросток успел сделать лишь несколько "закладок" ради "легких" денег. При раскладке он был пойман с поличным и задержан сотрудниками полиции.