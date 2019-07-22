Житель Алтая ударил полицейского по лицу и попытался убежать

Завершено расследование дела в отношении 25-летнего жителя Алтая, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает региональный СК.

"В июне 2019 года в одном из сел Первомайского района выехавший по вызову участковый уполномоченный полиции обнаружил на улице местного жителя, находившегося в состоянии токсического опьянения и нарушающего общественный порядок", — рассказывают в ведомстве.

В ответ на требования проследовать в служебный автомобиль мужчина нанес сотруднику полиции удар кулаком по лицу, после чего попытался убежать. Однако его задержали полицейские, которым также досталось от злоумышленника.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее житель Алтая получил условный срок за нападение на сотрудника ГИБДД. Он бил правоохранителя ногами по лицу, сломав ему нос.