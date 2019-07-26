С 11 июля текущего года о местонахождении 38-летнего Олега Акимова ничего не известно. Он пропал в Чемальском районе рядом с селами Унезя и Анос.

Как сообщает "Лиза Алерт", мужчина низкого роста (160-165 см), обычного телосложения. У него светлые короткие волосы и зеленые глаза. Был одет в синий спортивный костюм. На ногах обуты кроссовки.

Волонтеры просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавший без вести селянин, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (112).