Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер случайно встретила ибиса в национальном парке "Сайлюгемский" в Республике Алтай, сообщает РИА "Новости".

Женщина прибыла в горы для мониторинга популяции степного орла. Во время этого занятия она заметила крупное животное, которое лежит в скалах.

"Увидеть снежного барса – это как встретить дракона", – делится орнитолог.

По ее словам, от волнения она долго не могла попасть по кнопке фотоаппарата. Однако ирбис так и не ушел, пока его не сфотографировали.

Ирбис (снежный барс) – крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала – популяция вида, по различным оценкам, составляет от 5 до 7 тысяч особей, из них в России менее сотни.

В XX веке он внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на ирбисов запрещена.