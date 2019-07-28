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Блогер, снявший фильм о Горном Алтае, погиб в петербургской канализации

, ИА "Амител"
Последние опубликованные видео Павла были сняты в Горном Алтае
Павел погиб в ночь на 27 июля / Фото: vk.com/incident22

Павел погиб в ночь на 27 июля / Фото: vk.com/incident22

Блогер-путешественник Павел, в начале июля опубликовавший на своем канале "Дорога к фильму — Road to film." два фильма о Республике Алтай, погиб в петербургской канализации. Сотрудники МЧС утром в субботу, 27 июля, обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге тела двух мужчин, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили факт происшествия. На сайте СК отмечается, что по факту обнаружения в колодце ливневой канализации тел двух мужчин 1986 и 1978 года рождения проводится доследственная проверка. По данным ведомства, внешних признаков насильственной смерти нет.

Павел и его проводник Алексей перестали выходить на связь. Посреди ночи их друг забил тревогу и позвонил в экстренные службы. Спасатели нашли только тела погибших.

Стоит отметить, что блогер неоднократно посещал подземные сооружения. Так, ранее было опубликовано видео, на котором он пробирается из центра Москвы на окраину под землей. На кадрах показано, чем может быть опасным такое путешествие: приходилось доверять свою жизнь ржавым конструкциям, подниматься на высоту и перебираться через глубокие преграды, порой перепрыгивая их.

"Друзья, Паши road to film больше с нами нет... Он и знаменитый питерский диггер Мегавольт погибли во время съемок в ночь на 27 июля в одном из коллекторов Петербурга", — написал диггер Даниил на своей странице во "ВКонтакте", с которым Павел ранее спускался под землю. 

Последние опубликованные видео были сняты в Горном Алтае. Ксения, организовавшая Павлу это путешествие, в своем Instagram поделилась воспоминаниями о знакомстве и выразила соболезнования. "Паша: "Ксюш, сфотографируй, как я улыбаюсь", — написала она и опубликовала фотографию улыбающегося блогера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паша: "Ксюш, сфотографируй, как я улыбаюсь" ⠀ Я: "Давай, улыбайся" ⠀ Паша: "Я раньше занимался боксом, поэтому не умею специально улыбаться для фото" ⠀ Я: "Паша, у тебя хорошо получается улыбаться!" ⠀ Дорога к фильму. Очень говорящее название канала. Ты преодолел множество дорог, чтобы снимать свои ФИЛЬМЫ! ⠀ ⠀ Да, именно так, не ролики для YouTube, а настоящие фильмы, которые люди смотрели на одном дыхании и ждали продолжения. ⠀ ⠀ Реально, лучший канал современности: интересный, познавательный, без всякого дерьма и пьянок. ⠀ ⠀ ⠀ Я не могу в это поверить 😭😭😭 Паша @roadtofilm2016 погиб. Такой добрый, искренний, настоящий, душевный... ⠀ Я была рада познакомиться и подружиться с ним. Вот только общался с человеком и вот, его нет... ⠀ ⠀ Соболезную родственникам и друзьям. 🖤 У него на канале указана карта Сбера. Кто хочет помочь его семье, делайте перевод.

Публикация от ТУРЫ НА АЛТАЙ 💚 Ксения (@ksenyabatur)

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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