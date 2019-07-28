Блогер-путешественник Павел, в начале июля опубликовавший на своем канале "Дорога к фильму — Road to film." два фильма о Республике Алтай, погиб в петербургской канализации. Сотрудники МЧС утром в субботу, 27 июля, обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге тела двух мужчин, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили факт происшествия. На сайте СК отмечается, что по факту обнаружения в колодце ливневой канализации тел двух мужчин 1986 и 1978 года рождения проводится доследственная проверка. По данным ведомства, внешних признаков насильственной смерти нет.

Павел и его проводник Алексей перестали выходить на связь. Посреди ночи их друг забил тревогу и позвонил в экстренные службы. Спасатели нашли только тела погибших.

Стоит отметить, что блогер неоднократно посещал подземные сооружения. Так, ранее было опубликовано видео, на котором он пробирается из центра Москвы на окраину под землей. На кадрах показано, чем может быть опасным такое путешествие: приходилось доверять свою жизнь ржавым конструкциям, подниматься на высоту и перебираться через глубокие преграды, порой перепрыгивая их.

"Друзья, Паши road to film больше с нами нет... Он и знаменитый питерский диггер Мегавольт погибли во время съемок в ночь на 27 июля в одном из коллекторов Петербурга", — написал диггер Даниил на своей странице во "ВКонтакте", с которым Павел ранее спускался под землю.

Последние опубликованные видео были сняты в Горном Алтае. Ксения, организовавшая Павлу это путешествие, в своем Instagram поделилась воспоминаниями о знакомстве и выразила соболезнования. "Паша: "Ксюш, сфотографируй, как я улыбаюсь", — написала она и опубликовала фотографию улыбающегося блогера.