Жители Алтайского края с начала 2019 года стали чаще жаловаться на работу и давление со стороны правоохранительных органов. Об этом журналистам рассказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

Всего, по информации омбудсмена, за первое полугодие ему поступило более тысячи обращений от жителей региона. Около половины из них касаются сферы социальных прав. Жители региона жалуются на давление во время следствия. Что касается прав уже осужденных лиц, то жалоб на работу сотрудников ФСИН становится с каждым годом меньше.

"Наблюдаем рост количества обращений на соблюдение прав человека в сфере деятельности правоохранительных органов. Причем речь идет в большей степени не о системе ФСИН, а о системе МВД, именно с ней и связан рост обращений. Они касаются действий следствия, несогласия с принятыми решениями об ограничении свободы", – сообщил Борис Ларин.

Он добавил, что получает много обращений от родственников осужденных, которые жалуются на оказание медицинской помощи в учреждениях УФСИН. Кроме того, есть вопросы к содержанию инвалидов. Одновременно с этим отмечается сокращение заболеваемости туберкулезом в таких учреждениях.

В конце 2018 года прокуратура Алтайского края проверила учреждения УФСИН по региону на волне происшествий, произошедших в омской и ярославских колониях.

Как пояснил тогда во время доклада заместитель прокурора Алтайского края Сергей Голиков, надзорным ведомством была проведена проверка во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы края на предмет создания для определенной категории осужденных особых условий отбывания наказания. Каких-либо существенных нарушений вроде специальных камер или условий содержания не зафиксировали.

При этом среди самых популярных нарушений прокуратуры – отсутствие работы для осужденных. Только 25% всех заключенных, отбывающих наказание в Алтайском крае, трудоустроены.