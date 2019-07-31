Работы по благоустройству бульвара Вали Максимовой начались в Бийске в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Через три месяца там должна появиться новая современная территория для отдыха горожан с велодорожкой, фонтаном, игровыми и спортивными площадками. На прошлой неделе ход работы оценили специалисты Минстроя Алтайского края, глава Бийска Александр Студеникин, депутаты, а также общественники.

Круче, чем даже в Барнауле

Бульвар, ведущий от центра города в сторону бийского автовокзала, не ремонтировали почти 30 лет. Фактически – это визитная карточка города. Именно эту территорию видят одной из первых приезжающие в наукоград гости и туристы. Работы на объекте начались 23 июня. Подрядная организация полностью сняла асфальтобетонное покрытие, уже выполнены подготовительные работы, а также заключены договоры с подрядчиками и субподрядчиками. В мэрии уверяют, что никаких проблем возникнуть не должно и работы будут завершены в срок.

Глава Бийска Александр Студеникин с гордостью рассказал, что общественные территории в наукограде пользуются большей популярностью у жителей, чем в других муниципалитетах. Он привел в пример опыт прошлого года, когда после двухлетней реконструкции Петровский бульвар в самом центре Бийска стал центром притяжения горожан и любимым местом отдыха. Именно там появилась первая в городе велодорожка. К слову, в Барнауле ее начали делать только в этом году. Получается, столице региона есть чему поучиться у второго города края.

По словам депутата АЗКС Татьяны Ильюченко, на Петровском бульваре только за прошлый год прошло более 300 мероприятий и концертов. Такими цифрами не может похвастаться даже столица Алтайского края.

"С начала реализации проекта город заметно преображается. Бульвар им. Петра I, один из первых благоустроенных по программе, сегодня стал центром притяжения всех бийчан и гостей города. Здесь проводится большинство городских мероприятий. Могу сказать, что на очереди у нас благоустройство территории в районе "Зеленого клина" за торговым центром "Ривьера". Кроме того, идет реставрация объектов культурного наследия в старой части. Там на праздновании 310-летия Бийска в июне собралось много жителей. Работа в этом направлении будет продолжена", – отметила Татьяна Ильюченко.

Велодорожка и комплекс фонтанов

Бульвар Вали Максимовой выбрали следующим объектом для участия в проекте "Формирование комфортной городской среды" не просто так. За него проголосовали сами жители наукограда. Центральное место на обновленном бульваре должен занять комплекс фонтанов, который расположится в восточной части парка. Его разместят в самом начале парка. Как пояснил замначальника управления ЖКХ администрации Бийска Виктор Щигрев, рядом с ним будет создана клумба в форме звезды. Поскольку бульвар посвящен героине Великой Отечественной войны Вале Максимовой, на входе установят памятную доску с ее биографией.

Будут предусмотрены зоны для людей разных возрастов и интересов. Кроме того, он должен быть оснащен световыми элементами. Всего 36 штук. Здесь, помимо малых архитектурных форм и клумб, появится небольшой дендропарк, локации для детей, спортсменов, людей с ограниченными возможностями и даже для животных. Бульвар также преобразится за счет тротуарной плитки и металлических ограждений. Важная деталь: при реконструкции не будут вырубать деревья. Велодорожки проложат по правой стороне парка в зеленой зоне, чтобы не мешать пешеходам.

Стоимость работ на объекте составит более 38 миллионов рублей, средства выделены из федерального, краевого и местного бюджетов. Работы по указанному проекту должны быть завершены уже до 31 октября 2019 года.

Проект парка был подготовлен "Барнаулстройпроектом", а комплекс фонтанов будут монтировать представители красноярского предприятия, специализирующегося на их изготовлении.

"Мы прислушиваемся к мнению горожан. У нас уже есть понимание, какие объекты будут благоустроены в следующие годы", – резюмировал Виктор Щигрев.

86 новых дворов

Всего в краевую программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в наукограде в 2019 году вошли 86 дворовых территорий. Общая стоимость работ, включая реконструкцию бульвара Вали Максимовой, составит 144 миллиона рублей. Средства выделены из федерального, краевого и местного бюджетов.

Как отметила главный специалист отдела региональных программ Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Ксения Измайлова, всего в 2019 году участниками проекта стали 30 муниципальных образований – все города и 18 сельских населенных пунктов с численностью свыше восьми тысяч человек. В крае благоустроят более 300 объектов – 269 дворов и 32 общественные территории.