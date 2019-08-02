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Нет худа без огня: кто выдумал режим "черного неба" и что угрожает алтайским лесам

, ИА "Амител", Роман Поздняков
"Заводы как работали, так и работают", – руководитель лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Кира Шутова
'Черного неба' не существует / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

"Черного неба" не существует / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Жители алтайского края ощутили масштабы пожаров в сибирских лесах, когда в конце июля небо заволокло дымом. СМИ сообщали, что в Барнауле и Бийске был введен режим "черного неба", которого, как оказалось, не существует. Какой режим действительно применили на Алтае, и почему наши леса находятся в сравнительной безопасности, Amic.ru рассказал начальник управления лесами Владимир Черных и руководитель лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Кира Шутова.

2,6 – это вредно

Официально режима "черного неба" не существует, говорит начальник лаборатории Кира Шутова. "Я не знаю, откуда позаимствован этот термин, и как он попал в СМИ. Когда происходит накопление загрязняющих веществ и возможен рост их концентрации в приземном слое атмосферы, где обитает человек, мы имеем право применять регулирование выбросов для предприятий введением неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания веществ (НМУ) первой, второй или третьей степени опасности", – объясняет специалист.

По ее словам, на прошлой неделе в Алтайском крае вредные газы в воздухе не превышали нормы, но взвешенных веществ было в 2,6 раза больше допустимого количества. К ним относятся почвенная и угольная пыль, зола и сажа. Поэтому с 22 июля в Барнауле и Бийске был введен режим НМУ первой степени опасности. Это самый "мало ограничивающий" режим из трех существующих.

Ряд крупных региональных СМИ писали, что заводы во время введенного режима сокращают объем вредных выбросов. "При режиме НМУ первой степени промышленным предприятиям рекомендуется сократить объем вредных выбросов, чтобы обеспечивать снижение концентрации загрязняющих веществ на 15−20%", – сообщал ресурс. Как оказалось, это была ошибочная информация.

"В случае объявления режима первой степени опасности существенного изменения в технологических процессах предприятий нет. Они просто не проводят планово-предупредительного ремонта газоочистного оборудования, потому что, как правило, при таких работах происходит поступление в атмосферу загрязняющих веществ. Другими словами, на объектах не проводятся ремонты и техобслуживание, а заводы как работали, так и работают", – объясняет суть вводимого режима Кира Шутова.

При этом начальник лаборатории отмечает, что любое превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) загрязняющих веществ влияет на здоровье. Повторимся, что нормы того самого ПДК в Алтайском крае были превышены в 2,6 раза. При превышении ПДК более чем в три раза активируют уже режим второй степени опасности, в этом случае рассматривается вопрос о снижении объемов производства. А наивысшая степень опасности с превышением загрязняющих веществ более чем в пять раз может регламентировать остановку отдельных производств.

На вопрос "Накроет ли опять дымом Алтайский край", Кира Шутова ответила, что специалисты не заглядывают вперед. "Давайте радоваться тому, что есть", – говорит руководитель лаборатории, и добавляет, что за последние 20 лет третьего режима опасности в крае не было.

Лесная безопасность

Лесные пожары, бушующие в регионах Сибири, не перекинутся на леса Алтайского края, сообщает начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных. По его словам, огонь имеет массу природных препятствий, таких как озера, реки, болота, а также большую удаленность от Алтайского края.

Как сообщали МЧС, в четырех регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Что это значит? В региональном управлении лесами объясняют, что к мероприятиям по ликвидации ЧС в лесах относятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. "Все возможные силы должны быть задействованы для борьбы со стихией", – отмечают в Минприроды.

Что касается алтайских лесов, то у нас их в случае чего спасать будут незамедлительно. В крае отсутствуют так называемые "зоны контроля", на которые ссылаются чиновники других регионов, объясняя этим лишь наблюдение за пожарами на таких территориях. В Алтайском крае действует две зоны: зона наземного обнаружения и тушения и зона авиационного обнаружения и наземного тушения. Это значит, что возгорания будут ликвидировать, а не наблюдать за трагедией.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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