Сразу 90 представителей от партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае заявились для участия в выборах различного уровня, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Это стало известно по итогам завершившейся кампании по выдвижению кандидатов.

Всего в единый день голосования будет выбрано 132 представителя народа. Эсеры заявилась на 60 из них, претендуя (в случае регистрации всех заявленных кандидатов) на 90 мандатов.

Как отметила секретарь Бюро Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Анна Коваленко, 89 кандидатов будут на участвовать в муниципальных выборах и один в АКЗС, что составляет 30% от всех распределяемых мандатов.

"Кадровая работа по подбору кандидатов – одна из самых сложных, поскольку активность населения падает. Жители не хотят участвовать в голосовании, потому что не верят, что муниципальная власть – главы и депутаты – что-то решают. Тем самым они создают базу для безальтернативных выборов для кандидатов от партии власти. Местное самоуправление все больше похоже на декоративную власть, фактически полностью зависящую от органов государственной власти. Этим и объясняются низкая явка на муниципальных выборах и его отсутствие", – отметила Анна Коваленко.

В единый день голосования состоятся дополнительные выборы депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 2 (от СР зарегистрировалась Наталья Лебедева), а также в органы местного самоуправления Алтайского края. Справедливороссы выдвинулись на участие в трех городах (Барнаул, Бийск и Алейск) и 23 районах. Они намерены принять участие в голосовании за 13 глав сельских советов и побороться за 77 мандатов в депутатских корпусах сельского и районного уровня.