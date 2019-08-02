Два пассажира, отец с ребенком, пострадали вечером 1 августа при опрокидывании мотоцикла в кювет, сообщает МВД по Республике Алтай. По предварительным данным, водитель транспорта с места происшествия скрылся.

Авария случилась около 18:00 на автодороге Ябоган – Туекта в Онгудайском районе. Мотоциклист не справился с управлением "Иж-Планета-5", упав на нем с дороги.

В результате аварии пострадал четырехлетний ребенок, который находился на бензобаке мотоцикла, а также его 42-летний отец.

Личность водителя устанавливается. Ему грозит административная ответственность за оставление места ДТП. По факту аварии полицейские проводят проверку.