Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил открытие нового спорткомлекса "Спортлайф" в Целинном районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Двухэтажное здание в селе Бочкари оборудовано для проведения соревнований и тренировок спортсменов.

Первый этаж подготовлен для турниров по игровым видам спорта. В нем имеются трибуны на 120 человек, раздевалки и душевые для спортсменов, тренерские комнаты, кабинет врача и гардероб.

На втором этаже разместится фитнес-клуб и тренажерный зал.

Примечательно, что объект сдан в эксплуатацию досрочно. Согласно контракту с подрядчиком, спортивный комплекс должны были построить к октябрю 2019 года.