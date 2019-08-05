Управляющий директор алтайского шинного завода "ЯШЗ Авиа" Борис Шалагин во время посещения предприятия губернатором Виктором Томенко рассказал о разработке шин для нового российского бомбардировщика, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"В интернете кроме силуэта вы ничего на него не найдете. Это будет уникальный летательный аппарат, – заверил руководитель завода. – Не имея степени секретности, о нем невозможно получить информацию".

По его словам, контракт на разработку и производство шин уже заключен.

Глава региона отметил, что Алтайский край – единственный производитель шин для российской авиации. Он назвал такую ситуацию уникальной.

"Авиация всегда была отраслью, создающей самые передовые технологии, осваивая их и транслируя накопленный опыт в народное хозяйство, – подчеркнул Томенко. – Это открывает широкие возможности для технологического роста наших предприятий".