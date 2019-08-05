Жительница Алтая понемногу крала спрятанные за шкафом деньги родственника

Житель Новоалтайска обратился в полицию с заявлением о краже 465 тыс. рублей, которые он хранил за шкафом, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Мужчина пояснил, что зимой текущего года в одной из комнат дома своей матери он спрятал в шкафу около одного миллиона рублей. Изредка он проверял наличие денег, но только визуально, не пересчитывая", – рассказали в ведомстве.

Накануне мужчина заметил, что пачка стала значительно меньше. Пересчитав деньги, он выяснил, что исчезло 465 тысяч рублей.

Полицейские задержали девушку 1999 года рождения, которая является родственницей мужчины. Свою вину она отрицать не стала, рассказав, что незаметно похищала деньги с февраля по май небольшими суммами? по 30-50 тысяч рублей, когда приходила в гости. Все похищенные деньги она потратила на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

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