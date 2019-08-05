Одна прыгнула в шторм, другая пыталась ее спасти: утонули лучшие кикбоксерши России

Тела девушек вытащили из моря, погибшие доставлены в морг / Фото: t.me/Lshot

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александра Веселкова.

"4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба "Юг", несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и телевидению, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки – одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице-чемпионка", – рассказал Веселков.

Сообщается, что одна из спортсменок прыгнула с пирса в шторм, вторая бросилась ее спасать.

Тела девушек вытащили из моря, погибшие доставлены в морг.

Гибель спортсменок подтвердили в Федерации кикбоксинга России, отметив, что обе – мастера спорта международного класса, первые номера сборной команды страны.

В Крыму девушки готовились к чемпионату мира.

Ранее игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, утонув в водоеме.