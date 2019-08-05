Понедельник, 5 Август, 21:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,05
€ 72,37
Обь
188см -47

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Одна прыгнула в шторм, другая пыталась ее спасти: утонули лучшие кикбоксерши России

, ИА "Амител"
В Крыму девушки готовились к чемпионату мира

Тела девушек вытащили из моря, погибшие доставлены в морг / Фото: t.me/Lshot

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александра Веселкова.

"4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба "Юг", несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и телевидению, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки – одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице-чемпионка", – рассказал Веселков.

Сообщается, что одна из спортсменок прыгнула с пирса в шторм, вторая бросилась ее спасать.

Тела девушек вытащили из моря, погибшие доставлены в морг.

Гибель спортсменок подтвердили в Федерации кикбоксинга России, отметив, что обе – мастера спорта международного класса, первые номера сборной команды страны.

В Крыму девушки готовились к чемпионату мира.

Ранее игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, утонув в водоеме.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.08.2019 18:28
- гость -

По молодости проплывал 5 км. Переплывал Днепр туда и обратно, но в шторм не полез бы купаться. Может камень даже со дна в голову прилететь.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
20:47
Прогноз о 15 миллионах новых безработных прокомментировали в Минтруде 0
20:17
Захоронение жертв политических репрессий обнаружили в Рубцовске 0
19:15
Ночная гроза и порывистый ветер: прогноз погоды в Барнауле на 6 августа 0
18:59
Взрыв произошел на территории воинской части в Красноярском крае 1
18:48
Креветки появились в сельском озере в Амурской области из-за паводка 1
18:27
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 5
17:55
Одна прыгнула в шторм, другая пыталась ее спасти: утонули лучшие кикбоксерши России 1
17:36
Вилли Токарев как "беззаконный сын Высоцкого". Воспоминания алтайского журналиста 3
17:21
Ремонт Старого моста в Барнауле продлили на месяц из-за дождей и коррозии металла 1
16:51
Священник РПЦ рассказал, как пристыдил Дарвина за теорию эволюции 10
16:22
Барнаульцы готовы переехать в другой город ради зарплаты в 28 тысяч рублей 13
15:45
Призывы к насилию в отношении детей силовиков осудили в Росгвардии 29
15:32
Студенты военной кафедры АлтГТУ завершили обучение 14
14:56
Спасатель пропал при тушении лесных пожаров в Красноярском крае 2
14:49
Депутат предложил Медведеву запретить кредиты для молодежи 5
14:39
Жителям Алтая продлили аномальную жару еще на четыре дня – до 8 августа 6
14:23
Эксперты заявили о рецессии экономики России в 2019 году 6
14:14
Фотоловушка в Алтайском заповеднике поймала редких северных оленей 0
13:59
Принципы формирования важных статистических показателей обсудили на Алтае 1
13:33
Алтайские спасатели отправились тушить самые опасные лесные пожары в Красноярском крае 11
13:24
Паводок отрезал от мира 400 жителей хабаровского села 0
13:11
Авиация Минобороны потушила 750 тысяч га лесных пожаров в Сибири 10
12:59
Жительница Алтая понемногу крала спрятанные за шкафом деньги родственника 3
12:37
Бездомные подрались за самые лакомые отходы из мусорного контейнера в Барнауле 8
12:35
Барнаульский автовокзал открыл прямые рейсы в Кош-Агач 1
12:12
Составлен топ-5 квартир в Барнауле дешевле миллиона рублей 0
11:59
"Тополь-Б": упавшее дерево раздавило автомобиль в Барнауле 23
11:41
Депутат Госдумы: 15 млн россиян могут потерять работу в ближайшем будущем 11
11:14
5 августа в Алтайском крае сохранятся дожди, грозы и град 0
10:52
Алтайский завод произведет шины для секретного бомбардировщика 12
10:38
Житель Барнаула на корабле NASA отправил свое имя на Марс 10
10:01
Я хожу по плитке "Алом" и выигрываю! В Барнауле завершился творческий конкурс 8
09:37
"Ох уж эти шаманы". Мощный ураган с грозой обрушился на Барнаул 16
08:58
Россияне стали больше тратить на отдых в стране 21
08:15
Самолет из Турции не смог приземлиться в Барнауле из-за грозы 6
07:52
Названа причина смерти Вилли Токарева 0
07:34
Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp 2
07:03
Эталоны женской красоты царской России 12
06:36
"Я не похож": проект канадского фотографа о случайных "близнецах" 0
06:02
Алтайский ликвидатор аварии на ЧАЭС: "Кто хочет умереть – добро пожаловать в Чернобыль" 25
23:40
Названы самые продаваемые люксовые авто 2019 года в России 0
22:39
Ученый рассказал, кто выигрывает от лесных пожаров 3
21:27
Ставки по рублевым вкладам физлиц продолжают снижаться в России 0
20:52
Шансонье Вилли Токарев умер 2
19:55
Инструктора по водному туризму поймали с марихуаной на Алтае 4
19:30
МЧС предупреждает о граде и ураганном ветре в Алтайском крае 0
18:59
Новый спорткомплекс открыли в Алтайском крае 8
17:58
2,8 млн га леса горит в труднодоступных местах России 0
17:34
Авиация Минобороны потушила 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири 2
16:59
Cadillac с алтайскими номерами сбил рабочего в Новосибирске 1
16:25
Фестиваль фермерской еды "СВОЁ" впервые пройдет в Барнауле 1
15:59
Спасатели поймали женщину при попытке суицида в Новосибирске 0
15:29
Вирус списал 45 тысяч рублей со счетов барнаульца 1
14:58
Пенсионер утонул в протоке Оби в Новосибирске 0
14:35
Molly показала новый откровенный наряд перед концертом на Алтае 6
13:57
Эксперт прогнозирует скачок цен на кедровые орехи 1
13:31
"Да простят меня жители": путешественник рассказал о Бийске 2
12:46
Трое подростков пострадали в пьяном ДТП в Новосибирской области 1
12:20
Томенко пообещал сохранить память о народном губернаторе Евдокимове 5
11:50
"Рос в семье". Сироты жестоко избили ногами соседа в Бийске 7
11:08
Тарасенко привезет в Новосибирск Кубок Стэнли 0
10:36
Человеческие кости у реки нашел рыбак в Алтайском крае 1
10:05
Любимое место на Алтае назвал Олег Тактаров 1
09:38
Сотрудница Алтайского ОПФР дарит коллегам сладкие букеты 2
09:02
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз 1
06:48
Где отдыхали вожди: шикарные дачи советских лидеров 24
06:23
Питомцы, которых оставили дома одних 7
23:40
Девушку насмерть сбили на проблемном пешеходном переходе в Барнауле 28
22:41
"Утонувший" детсад в Иркутской области решили не восстанавливать 0
21:46
Италия предложила помощь в тушении лесных пожаров в Сибири 0
20:40
Женщина спровоцировала драку россиян в самолете и попала на видео 3
19:56
Проспект Комсомольский перекроют в Барнауле с 4 августа из-за ремонта коллектора 2
19:38
СК заподозрил ФБК Навального в отмывании одного миллиарда рублей 9
18:50
От +9 до +35: погода в Алтайском крае на 4 августа 0
17:46
Томенко вручил ключи от квартир шести семьям молодых специалистов 2
17:06
Ловкая воровка подменила бриллианты на 1,6 млн евро бульонными кубиками Maggi 0
16:19
"Недавно губернатор поменялся": блогер из Таджикистана записал видео про Барнаул 7
15:38
Водитель больше переживал за телефон, чем за свою "девятку" после ДТП в Барнауле 2
14:33
Алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ 4
14:06
Житель Барнаула может стать пивоваром в среднем за 1,1 млн рублей 5
13:51
Четыре тысячи добровольцев с ранцевыми огнетушителями помогают остановить пожары в Сибири 1
12:59
Барнаульская пенсионерка решила вылечить голову по телефону и потеряла два млн рублей 12
12:43
Опасность похмелья для организма раскрыли медики 1
11:49
"Водитель гнал по встречке": серьезное ДТП произошло на трассе Р-256 на Алтае 8
11:35
Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым 4
10:58
Минобороны показало на видео, как уничтожаются боевики в Сирии 0
09:48
Ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 млрд рублей за полгода 2
09:09
Путин подписал закон о повышении детских пособий и изменении критерия нуждаемости 5
06:52
Голос и лицо "Металлики": интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде 8
06:34
"Ожившая" ягода: невероятные фигуры из арбузов 0
06:13
Жизнь в "гробах": фотопроект о жилье в Гонконге 15
06:01
Алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет 14
00:34
Алтайские спасатели отправились тушить лесные пожары в Сибири 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.