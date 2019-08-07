Здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 49 млн рублей

Встроенная башня имеет еще один дополнительный этаж / Фото: altayrealt.ru

Здание профилактория, построенное и уже введенное в эксплуатацию, но без внутренней отделки, продается в Барнауле за 49 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Объект расположен на ул. Вешняя, 19 (пересечение со Змеиногорским трактом). Площадь – 1 586 кв. м. Материал стен – кирпич, газобетон, межэтажные перекрытия – железобетонные плиты. Высокие потолки – от 2,6 до 4 метров, четыре этажа, включая цокольный и мансардный.

Встроенная башня имеет еще один дополнительный этаж, выполнена она полностью из стекла и венчается куполом.

В здание проведены и подключены коммуникации: электричество, холодное водоснабжение и канализация – центральные, отопление и горячая вода – от собственной газовой котельной. Закуплено и завезено вентиляционное оборудование, построен бассейн.

Территория площадью 1 735 кв. метров граничит с Алтайским краевым психоневрологическим диспансером для детей.

На сегодняшний день стоимость объекта составляет 49 млн рублей, также рассматриваются варианты сдачи помещений в аренду.