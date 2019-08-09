Минтруд рассмотрит инициативу ОНФ узаконить возможность штатным сотрудникам при определенных обстоятельствах выполнять рабочие обязанности не выходя из дома, сообщает газета "Известия".

Авторы инициативы аргументируют тем, что это уже давно практикуется, но в то же время дает возможность недобросовестному работодателю при желании оформить сотруднику прогулы и уволить его за это.

Они считают, что введение понятия "временная удаленная работа" в Трудовой кодекс РФ защитит таких работников. Оно предусматривает письменное соглашение между работодателем и сотрудником, в котором оговорены условия, при которых последний может выполнять работу из дома.

Пресс-служба Министерства труда подтвердила, что ведомство рассмотрит такую возможность.

"Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим – в этой форме или в другой, – уточнили в Минтруде. – Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы все было грамотно".