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Самый высокий скалодром в Сибири построили на Алтае

, ИА "Амител"
Конструкция по высоте сопоставима с шестым этажом

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Самый высокий скалодром появился в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Его высота составляет 17 метров – это на уровне шестого этажа здания.

Объект своими силами построили сотрудники поисково-спасательного отряда. Руководство заказало материалы, а спасатели в свободное от поисково-спасательных работ время модернизировало учебную спасательную башню.

Причем, стена для скалолазания идет не только перпендикулярно земле, но и имеет изгибы и искусственные препятствия.

По словам Врио начальника Республиканского поисково-спасательного отряда Максима Демьянова, на создание нового учебного объекта в общей сложности потребовалось около двух месяцев.

"При строительстве не использовали никаких подъемных технических средств, всё было смонтировано вручную, с использованием альпинистского снаряжения, — уточнил Демьянов. — Таким образом, одновременно со строительством оттачивались профессиональные навыки по альпинисткой подготовке".

Руководство ГУ МЧС России по Республике Алтай выразило благодарность спасателям, которые создали прекрасный объект для оттачивания различных элементов спасательных операций на большой высоте.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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