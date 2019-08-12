Алтайский край занял 69 место по численности среднего класса

В Алтайском крае 6,8% населения можно отнести к среднему классу, сообщает РИА "Новости". Это 69-е место из 85 возможных.

В Сибирском федеральном округе ниже расположилась только Республика Тыва с показателем 6,6%. Немногим выше – Республика Алтай (61-е место, 8,1%).

Наиболее многочисленный в Сибири средний класс в Красноярском крае (15-е место, 19,9%), Томской (18-е место, 18,1%), Иркутской (20-е место, 17,6%) и Кемеровской (17,3%) областях.

По России в число лидеров по доле среднего класса Ямало-Ненецкий автономный округ (45,2%), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%). Замкнули таблицу Ингушетия (1,9%), Чечня (2,5%) и Дагестан (2,9%).

"Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека", – уточняют авторы исследования.