Жителя Горно-Алтайска оштрафовали на 350 тысяч рублей за неуплату налогов

37-летний житель Горно-Алтайска получил крупный доход, но "забыл" сообщить об этом в налоговую, за что городской суд приговорил его к солидному штрафу, сообщает прокуратура Республики Алтай.
Как установлено судом и следствием, в 2017 году теневая выручка гражданина, не отраженная им в налоговой декларации, превысила 68 млн рублей.
Из-за этого казна недополучила более 8,7 млн рублей, что считается особо крупным размером.
Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорили его к 350 тысячам рублей штрафа.
Кроме того, ему предстоит возместить свыше 8,7 млн рублей ущерба, нанесенного стране.
Комментарии
Я бы лучше отсидел год, чем упырям платить. Чувак, не прогибайся.