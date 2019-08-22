Экс-директор новосибирской клиники Мешалкина признался в мошенничестве

Академик РАН Александр Караськов, в мае уволенный с должности директора медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске, признался в мошенничестве, сообщает "Коммерсантъ".

Дала показания и его жена Ирина Бойцова, которая занимала должность замдиректора центра по организационно-клинической работе.

В связи с активным сотрудничеством со следствием по ходатайству стороны обвинения супружескую пару перевели из СИЗО под домашний арест. Они будут находиться в разных местах: Караськов в особняке в коттеджном поселке Волга, Бойцова – в квартире в Академгородке.

Напомним, их обвиняют в участии в преступной схеме, в которой ранее заподозрили замдиректора Евгения Покушалова.

Речь идет о мошенничестве на 1,3 млрд рублей при проведении госзакупок (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174. 1 УК РФ).