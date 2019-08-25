NASA расследует первое в истории космическое преступление. Дело опять в женщинах

NASA расследуют первое в истории преступление на Международной космической станции. Американского астронавта Энн Макклейн обвиняют в незаконном получении доступа с борта МКС к банковским счетам супруги Саммер Уорден, сообщает РИА "Новости".

Женщины поженились в 2014 году, но спустя четыре года начали бракоразводный процесс. Летом Уорден заподозрила, что ее бывшая жена знает о текущих финансовых расходах. Уорден обратилась в свой банк и запросила информацию об устройствах, с которых в последнее время заходили на ее банковский счет.

Оказалось, что за деньгами Уорден следили с компьютера, зарегистрированного в NASA. Именно там работает ее бывшая супруга – Энн Макклейн, астронавт и летчик-испытатель. В конце 2018 года она стартовала с космодрома Байконур к МКС в качестве бортинженера.

Адвокат Макклейн сообщил New York Times, что его клиент просто проверяла состояние счета и хотела убедиться, что финансы семьи находятся в порядке. По его словам, астронавт отвергает обвинения. Адвокат также отметил, что Уорден не предупреждала Макклейн о запрете на доступ к счетам.