Мальчикам – френчи, девочкам – передники. Новую школьную форму предложил Милонов

Ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны – с таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой, сообщает РИА "Новости".

"Прошу вас рассмотреть возможность учреждения единых стандартов внешнего вида учащихся с учетом пожеланий и культурных особенностей каждого региона нашей страны. Данная мера, например, могла бы быть реализована в качестве пилотного проекта в ряде регионов", – говорится в обращении Милонова.

По его словам, многие родители обращают внимание на необходимость введения единой школьной формы, как это было во времена СССР. Якобы внешнее единообразие детей благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет их от стремления к "визуальному соревнованию".

К примеру, в Санкт-Петербурге облик учащихся мог бы отражать историю дореволюционного Петербурга. Мальчики могут носить картузы и френчи, а девочки – передники и платья. Это, по мнению Милонова, поможет "в воспитании молодого поколения в части бережного отношения к родной истории и традиций".

Он также уверен, что можно даже организовать льготный пошив форменной одежды, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.

Год назад Милонов также рассказывал, что в дизайне школьной одежды разные регионы могли бы использовать свои национальные особенности. В качестве примера он даже привел школу Хогвартс из фильма про мальчика-волшебника Гарри Поттера.