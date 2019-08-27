Мальчикам – френчи, девочкам – передники. Новую школьную форму предложил Милонов

Ввести единые стандарты внешнего вида школьников с учетом культурных особенностей каждого региона страны – с таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой, сообщает РИА "Новости".
"Прошу вас рассмотреть возможность учреждения единых стандартов внешнего вида учащихся с учетом пожеланий и культурных особенностей каждого региона нашей страны. Данная мера, например, могла бы быть реализована в качестве пилотного проекта в ряде регионов", – говорится в обращении Милонова.
По его словам, многие родители обращают внимание на необходимость введения единой школьной формы, как это было во времена СССР. Якобы внешнее единообразие детей благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет их от стремления к "визуальному соревнованию".
К примеру, в Санкт-Петербурге облик учащихся мог бы отражать историю дореволюционного Петербурга. Мальчики могут носить картузы и френчи, а девочки – передники и платья. Это, по мнению Милонова, поможет "в воспитании молодого поколения в части бережного отношения к родной истории и традиций".
Он также уверен, что можно даже организовать льготный пошив форменной одежды, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи.
Год назад Милонов также рассказывал, что в дизайне школьной одежды разные регионы могли бы использовать свои национальные особенности. В качестве примера он даже привел школу Хогвартс из фильма про мальчика-волшебника Гарри Поттера.
Комментарии
Пока все страны развиваются, мы успешно двигаемся назад.
Ну и шляпу в Хогвартс попросить, чтоб знать кого в какой класс
Любой ВАШ каприз за ВАШИ деньги.
чукотским детям нелегко придется: одежды у них национальные больно тяжелые...........
А вместо металлических пряжек и пуговиц-композитные материалы.
а сову, как у Гари Поттера выдавать будут?
зачем это сидит в госдуме?
что бы получать многооо денег
лапти, портянки и шапки -ушанки?
Я против школьной формы, простите, джинсы я за 500 руб. могу купить, а брюки в школьном магазине за 1700, которых на полгода хватит. И самое главное, что ребенку в джинсах-футболках удобнее и под сезон одежду подобрать проще. А чем посоревноваться, дети и без школьной одежды найдут - аксессуары, мобильники и пр.
В школах достаточно ограничится дресс-кодом, думаю основная масса родителей и детей способны подобрать одежду в определенных рамках.
может мелошке уже дворы поднимать а не бредовые идеи подкидывать и все в нашем Хогвартсе будет нормально. Пора проверить интеллект витАлика...
В нашей рекомендовано - именно РЕКОМЕНДОВАНО, белый верх, черный низ. за 8 лет ни разу ничего не сказали если одежда была другая ( а она была)
Моя дочь ходит в школу в джинсах и рубашках. Первое время завуч пыталась возмущаться. Но не нашла аргументированного ответа на вопрос: "Чем плохи джинсы?" и отстала.
Раздухарились прямо, остыньте, а то пар прямо валит...
Девочки должны ходить в платьях или юбочках, мальчики в брюках.
Средний пол через джинсы все получите.
Свободу попугаям!
27.08.2019 15:50
- гость
кому это они должны??? ВАМ?
Открою вам секрет: джинсы это очень практичная одежда . И удобная. Не надо стелочки на брючках ежеднено наглаживать. Не надо колготки покупать под юбочку . А если учесть состояние стульев в школе, то нейлоновые колготки - непозволительная роскошь. Их хватает на 1 раз присесть. А джинсы - самое то! Не рвутся, долго носятся.
"Девочки должны ходить в платьях или юбочках, мальчики в брюках."
Какое шаблонное мышление! С девчонками-то всё нормально, только из мальчишек мужчин одним ношением брюк не сделаешь... А у нас в Сибири бесплодие зимой с юбочкой легко заработать.
27.08.2019 15:50
- гость
Боже! Какой бред!. Весь мир в джинсах ходит.
27.08.2019 16:00
Гость
Хамашики с начесом под юбочку )))). ЛЯПОТА
и рейтузы фланелевые не забудьте
Когда женщины начали носить брюки (а в нашей стране это произошло гораздо позже, чем во всем мире), разговарилась я со своей бабушкой. И она сказала, что с удовольствием бы носила брюки в молодости, но низзя было. Представьте какое это было мученье - в поле картошку полоть в юбке. Зимой снег кидать или коров-свней кормить в юбке, колготках, гамашах и фуфайке. Юбка от активных движений задирается, комкается под этой фуфайкой.
27.08.2019 15:50
- гость
а чем плохи джинсы? политически не корректны?
27.08.2019 16:07
- гость -
да, и моя так же рассказывала, мужикам просто жалко что у них все "отбирают"
"мужикам просто жалко что у них все "отбирают""
Пусть тоже у нас что-нибудь отберут: бюстгалтер, стринги, туфли на каблуках )))). Ине не жалко. Вам жалко?
бюстгалтер, стринги, туфли на каблуках )))
а вас кто то заставляет это носить? ходите без лифчиков, в бабкиных панталонах и в валенках. так нет же вам надо что бы на вас мужики глазели, потому и надеваете на себя все то, что физиологически невозможно носить.
а они и так все отбирают! стринги, серьги, крема
27.08.2019 16:16
- гость -
а кто виноват что вы не смотрите на тех кто в лаптях и панталонах?
а кто виноват что вы не смотрите на тех кто в лаптях и панталонах?
интересная постановка вопроса. вы готовы носить веревочку в ж..е, и ходить на шпильках зарабатывая варикоз и рискуя упасть и свернуть себе шею, ради того чтобы на вас пялились те кому вы нахрен не нужны или те кто вам нахрен не нужен? это уже мазохизмом попахивает.
27.08.2019 16:34
- гость -
я не ношу каблуков, стрингов, лифчиков, где мой мужик?
я не ношу каблуков, стрингов, лифчиков, где мой мужик?
1 - умер
2 - не родился
3 - сбежал
надену панталоны пойду искать, кто не спрятался я не виноват
вирус милоновамизулиной опять прогрессирует
Джинсы это предмет глобализации национальностей, уход от национальной одежды которую еще Петр 1 затеял, но которая сохранялась в отдельных регионах.
А теперь все носят джинсы , независимо от национальности, от расы, от пола.
Эдакие андрогины безликие. Конечно это удобно, что там говорить. Ведь гамашки и панталончики с начесом нынче роскошь!
27.08.2019 17:32, джинсы - это удобно - одевать, носить, стирать. Вам ваши гамашки и панталончики никто носить не запрещает, хоть в школу, хоть еще куда, даже под джинсы можете "пододеть".
Между прочим, большинство джинсов - это хлопок на 98%, а все костюмные брюки на 70-100% синтетика, и в ней дети должны в жару и в холод ходить и по пол-дня в школе сидеть. Мне вот кажется они в школе про уроки должны думать, а не про то, как бы поскорее в удобную одежду переодеться.
а в Австралии школьники шорты носят! и в России можно тоже так же сделать!
Посмотрите на Путина. На официальных мероприятиях он в костюме.
Но в другое время обычно в джинсах. Потому что самая универсальная, рациональная одежда.
Уж Президента никто не упрекнёт в отсутствии патриотизма.