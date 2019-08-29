Быстро, удобно, доступно. Зачем юрлицам подключаться к личному кабинету БГЭС

Дефицит времени сегодня, пожалуй, основная проблема, с которой сталкиваются руководители компаний и предприниматели. При этом среди множества срочных задач важно не забыть вовремя оплатить счета. Барнаульская горэлектросеть открыла личный кабинет для юридических лиц, который помогает держать под контролем самые важные задачи и решать вопросы моментально в любой точке земного шара. Наша инфографика расскажет, почему нужно подключиться к личному кабинету и какие преимущества он дает.

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