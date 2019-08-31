Фильм о Беслане "Школа номер один" появился в открытом доступе

Документальный фильм о Беслане "Школа номер один", созданный "Новой газетой", появился в открытом доступе на YouTube-канале издания. Ранее был опубликован трейлер.

"Прошло 15 лет после самого страшного теракта в истории России. Выжившие заложники получили свои компенсации, бесланское кладбище встречает прилетающих в аэропорт ровными рядами одинаковых надгробий. Каждое третье сентября центральные телеканалы вспоминают трагедию скупой строчкой среди новостей второго порядка. Вот и все, что осталось от Беслана. Почему так?" – говорится в описании к фильму, продолжительностью 72 минуты.

Фильм, как утверждают создатели, не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года, "но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся".

Захват заложников в школе № 1 Беслана (Северная Осетия) произошел утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы. Был предпринят штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, погибли в период с 1 по 2 сентября). Единственный взятый живым террорист Нурпаша Кулаев был арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению. В результате теракта в Беслане погибло 333 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей.