Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации

Детский сад "Аленка" в Мариинске временно закрыт по требованию Роспотребнадзора, сообщает портал VSЁ42.
"С учетом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения <...> постановлено подвергнуть детский сад № 9 "Аленка" наказанию в виде административного приостановления деятельности обоих зданий учреждения сроком на 30 суток, исчисляя срок с 28 августа 2019 года", – сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.
Концентрация радона в спальных помещениях составила 851,76 Бк/куб.м при норме в 200 Бк/куб.м.
Комментарии
да это же для здоровья детей полезно, спросите у Малышевой
Это наверное от сторожа фонило, после вчерашнего?
Сторож не виноват. Это автор увидев что молодежь успокоилась после взрыва на севере- решил опять возмутить молодежь. Тем более нигде радиации не обнаружилось кроме его больной головы. А вообще если серьезно- в мире напряженка и наши разрабатывают оружие. И это правильно. Единственно что воров у нас много- а где их нет? Вот любого из вас поставь на высокую должность- где большие возможности- положа руку на сердце- не воспользовались бы? К любому человеку можно подход найти. Я не оправдываю всего этого- но это жизнь. Я понимаю что сейчас многие из молодых возмутятся- да мы нет- да ты баран.Но это по молодости- человек слаб-и дай возможность самому активному кто против- он может оказаться самым вредоносным когда дорвется до власти. Я не прав? Тогда назовите государство в Мире- где все по справедливости. Я такого не знаю.