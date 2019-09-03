Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации

Детский сад "Аленка" в Мариинске временно закрыт по требованию Роспотребнадзора, сообщает портал VSЁ42.

"С учетом того, что установленные нарушения представляют собой угрозу здоровью детей и работников учреждения <...> постановлено подвергнуть детский сад № 9 "Аленка" наказанию в виде административного приостановления деятельности обоих зданий учреждения сроком на 30 суток, исчисляя срок с 28 августа 2019 года", – сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Концентрация радона в спальных помещениях составила 851,76 Бк/куб.м при норме в 200 Бк/куб.м.