Владимир Мединский: когда взрослые читают комиксы – это убожество

На открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки Мединский рассказал, что он плохо относится к комиксам и считает, что они ориентированы на детей, сообщает РИА "Новости".
Комикс – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, – это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", – заявил министр.
В разговоре о том, что история России должна преподаваться более простым языком, он также исключил возможность использования комиксов.
Комментарии
ну да, надо же библию
Хоть в этом соглашусь с ним . Для России комиксы это деградация .
раньше, когда не держала в руках книг-комиксов, думала аналогично, что комиксы-для тупиков...сейчас, когда на полке приличное количество комиксов, изданных великолепно, начиная с лечебницы аркхэм, росомахи и заканчивая японскими -в корне несогласна ))), это не веселые картинки, как многие представляют, это своеобразная философия...А Мединскому посоветую полистать пару приличных комиксов
Зато комиксы самоокупаемые, в отличие от отечественных фильмов, телеперадач, спектаклей и прочего неинтересного зрителю шлака, создаваемого за государственные деньги.
5.09.2019 08:36
Зануда
Мединский у нас особенная личность. У него дополнительная хромосома )))
Мединский не любит конкуренции. Ниша "убожества" и так переполнена а тут ещё какие-то комиксы.
А фальшивая диссертация это убожество, или норма вещей?
кто такой Мудинский что бы говорить это хорошо а это плохо?
Поддержу, абсолютно верно сказал.
И еще откровенно убоги те, кто тащится по фильмам, снятым по таким комиксам. Тупость процветает, фильмы как раз для таких и снимают.
А кино - для тех, кто вообще читать не умеет.
Очень печально, когда министр культуры настолько необразован. Про графические романы явно вообще не слышал.
Ну человек с сорока семью хромосомами простительно.Наверное. И еще раз показал свою необразованность.
человеку
10:39
Жоржик
Интересный у вас ник. Под Фредди Меркьюри косите?
Убожество это фильмы спонсируемые Министерством Мединского