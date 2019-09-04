Владимир Мединский: когда взрослые читают комиксы – это убожество

На открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки Мединский рассказал, что он плохо относится к комиксам и считает, что они ориентированы на детей, сообщает РИА "Новости".

Комикс – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, – это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", – заявил министр.

В разговоре о том, что история России должна преподаваться более простым языком, он также исключил возможность использования комиксов.