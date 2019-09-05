Ирина Ортман споет на День города в эти выходные. В Бийске

Российская певица Ирина Ортман, которая провела свое детство в Алтайском крае, выступит в Бийске 8 сентября на День города, сообщается на официальном сайте наукограда.

В это воскресенье в городе пройдут различные мероприятия в рамках праздничной программы "Бийску 310 лет!". Ортман выступит в 21:00 на площадке в микрорайоне Зеленый Клин.

Ирина Ортман родилась 22 июля 1978 года в Семипалатинске в семье музыканта. По национальности – немка. Детство провела на Алтае. С 2004 по 2010 года была солисткой группы "Тутси", сейчас выступает как сольная исполнительница. 26 апреля 2019 года вышел второй альбом "Только твоя".

Напомним, в Барнауле не будет приглашенных звезд на 289-летии города, которое жители отпразднуют в субботу 7 сентября. Глава местного комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков объяснил, почему не будет приезжих гостей: "Все как-то ждут или обсуждают... будут или не будут московские звезды. Уверяю, не хуже наши ребята выступают".