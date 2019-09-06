Самокатом и "злюкометром". Как инспекция ОНФ из Москвы проверяла дороги Барнаула

Качество барнаульских дорог 5 сентября проверяла федеральная дорожная инспекция ОНФ. Активисты посетили уже многие города России, а теперь добрались и до столицы Алтайского края. Они проверяют те участки, на которые чаще всего жалуются жители. По мнению ревизоров, Барнаулу есть чем похвастаться на фоне дорог в других городах. В рейде по "убитым" дорогам города принял участие и корреспондент Amic.ru.

Дороги нет, а жалобы на нее есть

Когда наш автобус свернул с Балтийской на Сиреневую, стало понятно, почему на этот участок жалуются люди. Ехать приходится по кочкам и ямам, а вместо дорожного покрытия – просто грунт. Участок уже давно отмечен на "Карте убитых дорог" – специальном портале, на котором жители всей страны, в том числе и Барнаула, указывают места, где необходим срочный ремонт. Барнаульцы пишут, что после дождей по Сиреневой вообще невозможно проехать, а лужи долго не высыхают. Это даже трудно назвать "убитой" дорогой, ведь дороги здесь просто нет. Между тем совсем рядом – новый жилой квартал, который построили в 2014 году. Асфальтовую дорогу жильцы ждут уже ровно пять лет.

И это распространенная проблема, поясняет зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат. По его словам, недобросовестные застройщики возводят новые кварталы, но забывают про инфраструктуру. По законодательству никто не может обязать их строить еще и дорогу к новому дому. Эта задача ложится на муниципалитеты.

"Сегодня мы видим, что дорога здесь отсутствует. С 2020 года здесь начнется ее строительство в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). В настоящий момент мы уже готовим проектно-сметную документацию. Это похоже на ситуацию позапрошлого года, когда мы делали дорогу на ул. Сергея Ускова, тоже в новом микрорайоне. Помимо этого, мы не забываем и про другие подобные участки", – рассказал Гармат.

Он также отметил, что всего в 2019 году в Барнауле отремонтируют 33 участка дорог на 960 млн рублей. На двух из них ведется не просто ремонт, а полноценное строительство.

Всего же на "Карте убитых дорог" в Барнауле отмечено более 500 участков. За их ремонт проголосовали около 19 тысяч граждан.

О проблемах доложат Путину

Как признается эксперт проекта Дмитрий Цопов, за то короткое время, что московская инспекция находится в городе, объехать все улицы, на которые жалуются жители, не получится. Но местные активисты Народного фронта постоянно инспектируют те участки, которые люди отмечают на карте. Для этого в Барнауле придумали новый инструмент – "злюкометр". Этот прибор, несмотря на шутливое название и причудливый вид, помогает определить глубину дорожной ямы. Правда, в этот раз ямы не измеряли, видимо, решили, что не настолько уж они глубоки на этой улице.

За два года работы проекта на "Карту убитых дорог" в России добавлено более 46 тысяч участков. По результатам проверок ревизоры отправляют запросы в органы власти. Когда инспекция посетит все города, эксперты ОНФ планируют подготовить итоговый доклад для Владимира Путина. По словам Цопова, будет очень странно, если национальный проект БКАД завершится, а на "Карте убитых дорог" останутся красные точки.

Цвет разметки – вопрос философский

Еще одним участком, который мы посетили вместе с инспекторами ОНФ, стал перекресток ул. 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. По итогам прошлого года он стал очагом аварийности. В начале года установили светофор, и серьезных ДТП с тех пор зафиксировано не было. Кажется, проблема решена? Но у главного инженера дорожной инспекции ОНФ Николая Мелькова свое мнение на этот счет. Специальным прибором, который показывает, насколько хорошо дорожная разметка отражает свет, он измерил зебру на ул. 40 лет Октября. Показатели оставили желать лучшего. Впрочем, то, что разметку уже давно пора обновлять, видно и без прибора.

Инспекторы ОНФ подчеркнули, подобная ситуация с разметкой в Барнауле встречается повсеместно. Дмитрий Цопов рассказал, что инспекция приехала в город поздно вечером, и во многих местах разметку просто не увидела. А ведь нередко это становится причиной ДТП.

"Когда дорожная разметка в Барнауле станет белой?" – с простым вопросом обратился он к представителям власти. Ответ был несколько неожиданным:

"Вопрос это, так скажем, философский", – задумался Валерий Ведяшкин, начальник отдела по организации дорожного движения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Он пообещал, что разметку на этом перекрестке обновят уже на днях. А вот сделать это на всех переходах Барнаула, по словам Ведяшкина, не представляется возможным из-за недостаточного финансирования. Поэтому приоритет отдают очагам аварийности и нерегулируемым переходам.

"Разметка становится серой в основном из-за того, что много где ведутся строительные работы. По возможности мы стараемся обновлять эти участки. Моющая техника работает, но строительные загрязнения не всегда можно отмыть с первого раза. Очень сложно добиться, чтобы разметка была белой весь сезон", – пояснил Ведяшкин.

Барнаул – любителям самокатов

У лидера общественного движения "Малый электротранспорт России" Александра Осипова свой метод проверки городов. К проблемному перекрестку на ул. Эмилии Алексеевой он приехал из центра на электросамокате. Эксперт преодолел почти восемь километров барнаульских тротуаров за 35 минут и в целом остался доволен их качеством.

Он отметил, что по сравнению с другими городами, где уже побывала инспекция, Барнаул в целом удобен для передвижения на электротранспорте. Пандусы и пониженные бордюры на пешеходных переходах не везде выполнены по нормативам, но по сравнению с некоторыми городами они хотя бы есть. Это очень важно не только для любителей самокатов, но и для маломобильных граждан, которые передвигаются на колясках.

Осипов отметил, что за доступность для маломобильных граждан Барнаул заслуживает твердой четверки.

Пятерка за дороги, тройка за безопасность

По словам Дмитрия Цопова, инспекция начала свое "путешествие" на Дальнем Востоке, и теперь оно продолжается в Сибири. По его словам, на фоне других городов Барнаул смотрится достойно.

"В разных регионах власти по-разному реагируют на проект. Барнаул – это город, который нас приятно удивил. Мы приезжали сюда в 2015 и 2017 годах. Тогда здесь были серьезные проблемы с дорогами, но сейчас ситуация налаживается, и они уже в хорошем состоянии. 90% участков, которые попадают в планы ремонта, совпадают с мнением барнаульцев. Это очень хорошая практика, когда чиновники в первую очередь обращают внимание на те дороги, ремонта которых хотят люди", – поделился Цопов.

По итогам проверки Барнаул получил пятерку за качество дорог. При этом инспекторы отметили, что власти следят за состоянием проезжей части, но забывают про тротуары. За доступность дорог для пешеходов эксперты поставили четверку. Но безопасность барнаульских улиц, по мнению экспертов, заслуживает не больше тройки. Дорожникам следует больше внимания уделять освещению, разметке и организации пешеходных переходов. В этом плане активисты посоветовали ориентироваться на успешный опыт других городов.