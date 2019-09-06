Кемеровские ветеринары спасают ротвейлера с Алтая, над которым жестоко издевались

На теле собаки обнаружены многочисленные рваные раны / Фото: vk.com/incident22
Алтайские волонтеры обратились за помощью к кемеровским ветеринарам с просьбой принять для лечения и реабилитации ротвейлера, который попал к ним с тяжелейшими травмами, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"На шее собаки была затянута бельевая веревка, которая впилась в кожу настолько, что животное с трудом смогли освободить от нее. Судя по имеющимся телесным повреждениям, пса тащили на веревке за машиной. Возможно, травили другими собаками. На месте щеки образовалась зияющая дыра. Думаем, что понадобится пластика и пересадка кожи", – рассказали в кемеровской ветклинике.
У собаки вываливается правая щека, предположительно, после взорванной в пасти петарды, по телу обнаружены многочисленные рваные раны.
После рентгена оказалось, что на этом мучения животного не закончились – в его шее и челюсти были обнаружены многочисленные осколки дроби.
"Сейчас пес находится в приюте. Операцию ему пока делать не стали, потому как раны гноятся и гниют. Их промыли, почистили, поставили дренажи. Во время медицинских манипуляций пес добродушно раздавал лапочку всем врачам… и терпел", – отметили в клинике.
Достоверно история собаки неизвестна – пса нашли далеко в полях. Картину издевательств восстанавливают по имеющимся фактам.
Ранее в екатеринбургской ветклинике показали, как заново учат ходить спасенного дальнобойщиком котенка Липтона.
Комментарии
Самих бы на кол посадить за такие издевательства! Бедная собачка, выздоравливай назло этим тварям поганым!
Всех собак, необходимо чиповать, чтобы когда волонтеры их найдут, законодательно обязать хозяев платить за содержание собаки в приюте, а то заведут животное, посюсюкаются полгода и на улицу его выкинут.
это только нелюди так могли издеваться...
бедная собака. жалко до слез
Есть в Барнауле заводчики ротвейлеров, они своих собак-выпускников знают, пройтись сначала по ним...
Вот, к примеру, заводчик: www_facebook_com/vn321
Уроды! Как земля носит...?
6.09.2019 12:24
Гость
Так их и тут полно, в подобной теме очень удивлялись, что нельзя мучить и убивать своего кота - типа он же мой, что хочу, то и делаю...
может,надо денежкой помочь? Написали бы карту....бедный собакен-слёзы из глаз..........такое вытерпеть.........
Сейчас тапками закидают!
Как описано в статье - несомненно жалко животное.
А если предположить что это грозное создание пыталось разорвать вашего друга или ребенка и хозяин, либо отец пострадавшего, вывез животное в поле и застрелил...но не дострелил....
6.09.2019 13:27
- гость -
Ну да, недострелил. При этом другие собаки рвали его от негодования за покусы, веревкой стреляло ружье, а петарда "по приколу". А ветеринаров он не кусает потому, что притворяется добрым.
6.09.2019 13:27
- гость -
а еще дробины в теле совершенно случайно остались, защита от предыдущего нападения....
Ну разве ЛЮДИ такое могут себе позволить сделать с собакой? А коль это не люди и от них только вред, то зачем они зря землю поганят и воздух портят?
Гость, вообще то , нормальные люди, если собака действительно агрессивная, пристраивают ее более опытным или хотя бы усыпляют... Но не издеваются над ней!!! Конечно если это ЛЮДИ, повторюсь...
Когда у нас введут закон о жестоком обращении с животными,,,когда??? Этих НЕЛЮДЕЙ БУДУТ САЖАТЬ???? НЕ ВЫНОСИМО ЧИТАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ,,,,КАК ЛЮДИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЖИВОТНЫМИ,,,,,,,НЕЛЮДИ,,ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?
6.09.2019 15:21
Гость
Во как Собачники раскудахтались, аж кнопки залипают))). Вы бы хоть себе какой нить ник придумали, для идентичности.
Значит как собачку покалечат- вы негодуете. А как какая нибудь сволочь ребенка насмерть загрызет- так вы отмалчиваетесь...Это же не ваше милое создание сделало, ваша же добрая, не кусается.
А по теме да, лучше бы пристрелили ,чтоб не мучилась.
6.09.2019 15:39
Житель правого берега Оби
Человеки ещё сильнее и в большем количестве детей калечат - чё вы по этому поводу ор не поднимаете, они чё все милые?
6.09.2019 15:43
месный
очень даже поднимаю, не слышал просто.
6.09.2019 15:39
Житель правого берега Оби
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Ты белое с черным не путай. Если собака опасна, ее убивают. Но не издеваются над ней! Садизм в любом проявлении надо пресекать в корне! И уничтожать садистов точно также, как опасных собак, быстро и безболезненно.
Люди!!!вы страшнее,чем звери!!!!хотелось бы взглянуть в глаза той женщине,которая вас воспитала!!!ну ,а тем ,кто не оставил пёсика в беде,огромное спасибо,Вы Люди с большой буквы!
Что за люди, но разве так можно издеваться над собакой, сердце кровью обливается,ну если не нужна собака пристрой её в хорошие руки!