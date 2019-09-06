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Кемеровские ветеринары спасают ротвейлера с Алтая, над которым жестоко издевались

, ИА "Амител"
У собаки вываливается правая щека, предположительно, после взорванной в пасти петарды

На теле собаки обнаружены многочисленные рваные раны / Фото: vk.com/incident22

Алтайские волонтеры обратились за помощью к кемеровским ветеринарам с просьбой принять для лечения и реабилитации ротвейлера, который попал к ним с тяжелейшими травмами, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"На шее собаки была затянута бельевая веревка, которая впилась в кожу настолько, что животное с трудом смогли освободить от нее. Судя по имеющимся телесным повреждениям, пса тащили на веревке за машиной. Возможно, травили другими собаками. На месте щеки образовалась зияющая дыра. Думаем, что понадобится пластика и пересадка кожи", – рассказали в кемеровской ветклинике.

У собаки вываливается правая щека, предположительно, после взорванной в пасти петарды, по телу обнаружены многочисленные рваные раны.

После рентгена оказалось, что на этом мучения животного не закончились – в его шее и челюсти были обнаружены многочисленные осколки дроби.

"Сейчас пес находится в приюте. Операцию ему пока делать не стали, потому как раны гноятся и гниют. Их промыли, почистили, поставили дренажи. Во время медицинских манипуляций пес добродушно раздавал лапочку всем врачам… и терпел", – отметили в клинике.

Достоверно история собаки неизвестна – пса нашли далеко в полях. Картину издевательств восстанавливают по имеющимся фактам.

Ранее в екатеринбургской ветклинике показали, как заново учат ходить спасенного дальнобойщиком котенка Липтона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.09.2019 11:54
Ученик

Самих бы на кол посадить за такие издевательства! Бедная собачка, выздоравливай назло этим тварям поганым!

1  2
6.09.2019 12:01
- гость -

Всех собак, необходимо чиповать, чтобы когда волонтеры их найдут, законодательно обязать хозяев платить за содержание собаки в приюте, а то заведут животное, посюсюкаются полгода и на улицу его выкинут.

1  2
6.09.2019 12:09
Наталья

это только нелюди так могли издеваться...
бедная собака. жалко до слез

1  2
6.09.2019 12:20
- гость -

Есть в Барнауле заводчики ротвейлеров, они своих собак-выпускников знают, пройтись сначала по ним...

1  2
6.09.2019 12:22
- гость -

Вот, к примеру, заводчик: www_facebook_com/vn321

1  2
6.09.2019 12:24
Гость

Уроды! Как земля носит...?

1  2
6.09.2019 12:27
- гость -

6.09.2019 12:24
Гость
Так их и тут полно, в подобной теме очень удивлялись, что нельзя мучить и убивать своего кота - типа он же мой, что хочу, то и делаю...

1  2
6.09.2019 12:56
Ируся

может,надо денежкой помочь? Написали бы карту....бедный собакен-слёзы из глаз..........такое вытерпеть.........

1  2
6.09.2019 13:27
- гость -

Сейчас тапками закидают!
Как описано в статье - несомненно жалко животное.
А если предположить что это грозное создание пыталось разорвать вашего друга или ребенка и хозяин, либо отец пострадавшего, вывез животное в поле и застрелил...но не дострелил....

2  6
6.09.2019 13:39
- гость -

6.09.2019 13:27
- гость -
Ну да, недострелил. При этом другие собаки рвали его от негодования за покусы, веревкой стреляло ружье, а петарда "по приколу". А ветеринаров он не кусает потому, что притворяется добрым.

1  2
6.09.2019 13:49
- гость -

6.09.2019 13:27
- гость -
а еще дробины в теле совершенно случайно остались, защита от предыдущего нападения....

6  2
6.09.2019 13:51
Рысь

Ну разве ЛЮДИ такое могут себе позволить сделать с собакой? А коль это не люди и от них только вред, то зачем они зря землю поганят и воздух портят?

1  2
6.09.2019 13:56
Рысь

Гость, вообще то , нормальные люди, если собака действительно агрессивная, пристраивают ее более опытным или хотя бы усыпляют... Но не издеваются над ней!!! Конечно если это ЛЮДИ, повторюсь...

1  2
6.09.2019 15:21
Гость

Когда у нас введут закон о жестоком обращении с животными,,,когда??? Этих НЕЛЮДЕЙ БУДУТ САЖАТЬ???? НЕ ВЫНОСИМО ЧИТАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ,,,,КАК ЛЮДИ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЖИВОТНЫМИ,,,,,,,НЕЛЮДИ,,ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?

1  1
6.09.2019 15:39
Житель правого берега Оби

6.09.2019 15:21
Гость
Во как Собачники раскудахтались, аж кнопки залипают))). Вы бы хоть себе какой нить ник придумали, для идентичности.
Значит как собачку покалечат- вы негодуете. А как какая нибудь сволочь ребенка насмерть загрызет- так вы отмалчиваетесь...Это же не ваше милое создание сделало, ваша же добрая, не кусается.
А по теме да, лучше бы пристрелили ,чтоб не мучилась.

1  2
6.09.2019 15:43
месный

6.09.2019 15:39
Житель правого берега Оби

Человеки ещё сильнее и в большем количестве детей калечат - чё вы по этому поводу ор не поднимаете, они чё все милые?

0  1
6.09.2019 15:52
Житель правого берега Оби

6.09.2019 15:43
месный

очень даже поднимаю, не слышал просто.

0  1
6.09.2019 15:54
- гость -

6.09.2019 15:39
Житель правого берега Оби
-----
Ты белое с черным не путай. Если собака опасна, ее убивают. Но не издеваются над ней! Садизм в любом проявлении надо пресекать в корне! И уничтожать садистов точно также, как опасных собак, быстро и безболезненно.

1  1
6.09.2019 17:10
Светлана

Люди!!!вы страшнее,чем звери!!!!хотелось бы взглянуть в глаза той женщине,которая вас воспитала!!!ну ,а тем ,кто не оставил пёсика в беде,огромное спасибо,Вы Люди с большой буквы!

0  0
6.09.2019 19:00
- гость -

Что за люди, но разве так можно издеваться над собакой, сердце кровью обливается,ну если не нужна собака пристрой её в хорошие руки!

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