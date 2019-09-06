Кемеровские ветеринары спасают ротвейлера с Алтая, над которым жестоко издевались

На теле собаки обнаружены многочисленные рваные раны / Фото: vk.com/incident22

Алтайские волонтеры обратились за помощью к кемеровским ветеринарам с просьбой принять для лечения и реабилитации ротвейлера, который попал к ним с тяжелейшими травмами, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"На шее собаки была затянута бельевая веревка, которая впилась в кожу настолько, что животное с трудом смогли освободить от нее. Судя по имеющимся телесным повреждениям, пса тащили на веревке за машиной. Возможно, травили другими собаками. На месте щеки образовалась зияющая дыра. Думаем, что понадобится пластика и пересадка кожи", – рассказали в кемеровской ветклинике.

У собаки вываливается правая щека, предположительно, после взорванной в пасти петарды, по телу обнаружены многочисленные рваные раны.

После рентгена оказалось, что на этом мучения животного не закончились – в его шее и челюсти были обнаружены многочисленные осколки дроби.

"Сейчас пес находится в приюте. Операцию ему пока делать не стали, потому как раны гноятся и гниют. Их промыли, почистили, поставили дренажи. Во время медицинских манипуляций пес добродушно раздавал лапочку всем врачам… и терпел", – отметили в клинике.

Достоверно история собаки неизвестна – пса нашли далеко в полях. Картину издевательств восстанавливают по имеющимся фактам.

Ранее в екатеринбургской ветклинике показали, как заново учат ходить спасенного дальнобойщиком котенка Липтона.