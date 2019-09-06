Ксения – первый, очень желанный ребенок в семье. С какой радостью забирали из роддома, мечтая о ее счастливой жизни! Всегда была веселая, озорная, атаман среди мальчишек. Ясли, детский сад, спортивная секция по карате, хотелось все сразу, быть чемпионом. Следующее увлечение – танцы, с гордой счастливой улыбкой были выступления на сцене, мечты стать врачом или балериной. Выпускной вечер в садике, гордость за маленькую принцессу в белом платье. Подготовка к школе: заказана форма, куплен портфель, учебники, тетради. К 1 сентября готовы.

9 июня 2015 года жизнь Ксении разделилась на до и после.

Несчастный случай

В Белокурихе Ксению в затылок укусил клещ. В течение трех часов поставили иммуноглобулин, через две недели поднялась высокая температура, началась рвота. В инфекционном отделении больницы поставили неправильный диагноз – менингит. Родители девочки говорили врачам, что был укус клеща, но их никто не слышал. На просьбу отправить на лечение в краевую больницу в Барнаул получили отказ. Когда ребенок начал впадать в кому, врачи Бийска вызвали реанимобиль из Барнаула. Реанимация, кома, аппарат искусственного дыхания, взгляд в никуда, зондовое питание… Прогноз не утешительный: "Готовьтесь к худшему"...

Заведующий реанимационным отделением пошел навстречу любящим родителям и пустил к дочери на 10 минут. Перед глазами спящая принцесса, к которой подсоединены различные трубки, аппараты. Плакать нельзя. Папа и мама гладили дочь за руки и рассказывали, что она – принцесса, что злой дракон забрал ее в свой замок, но ее отберут у него, ведь она нужна им здесь. Звонки в реанимацию каждые два-три часа. Ответ: "Стабильно тяжелая". Когда Ксения открыла глаза, было очень непросто на нее смотреть, она глядела мимо пустым безразличным взглядом. Привезли в реанимацию ее любимую куклу, и вот в один из дней случилось маленькое чудо: Ксения зафиксировала взгляд на ней. Эта была первая победа.

Лечение

Случай единственный в городе, да и в крае тоже. Как лечить? Делали все что могли: читали литературу, направляли запросы в различные лечебные учреждения страны. В декабре 2015 года первая еле заметная улыбка – это была вторая маленькая победа. В марте 2016 года первое за год тихо произнесенное слова "мама"… Радости не было предела!

Так маленькими шагами Ксения идет к выздоровлению. Сейчас Ксюша на домашнем обучении, самостоятельно писать пока не может, так как была парализована правая сторона. Одноклассники Ксении – частые гости в доме. Они дарят ей подарки, сделанные своими руками, рисуют открытки.

Девочка любит кататься на велосипеде. Да, у нее есть специальный велосипед, она самостоятельно крутит педали, и улыбка озаряет ее лицо. Ксения взрослеет, уже думает и спрашивает про женские штучки: помада, тени. Вся семья ждет с нетерпением, когда настанет этот долгожданный момент – малышка встанет и пойдет.

В дальнейшем семья Бесхмельнициных планирует очередную поездку в Санкт-Петербург на лечение. В домашних условиях проводится курс массажа, ЛФК, парафин, озокерит. Чтобы Ксения быстрее встала на ноги, в дополнение к массажу и ЛФК ей нужны специальные реабилитационные средства, такие как тренажер Гросса, имитатор ходьбы, виброплатформа и другое.

В июне 2019 года при информационной поддержке Радио Дача Барнаул компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций. На данный момент компания уже оказала помощь Косте Вотякову, переданная сумма составила 460 422 рубля.

Сейчас компания "ВелКен" собирает средства и для Ксюши. Для ее реабилитации необходимо 520 000 рублей.

"На данный момент для девочки собрано 110 846 рублей, – поделился цифрами заместитель генерального директора Алексей Якушев. – На протяжении всего проекта нам часто задают вопрос: "Как вы выбираете ребенка, которому будете помогать? Есть судьба, на которую невозможно не обратить внимание!"

Компания"ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, Радио Дача Барнаул и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении акции "Подари сердцам жизнь!".

Купить "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – для своего удовольствия и ради здоровья малышей может каждый в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!

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