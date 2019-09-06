Ксения – первый, очень желанный ребенок в семье. С какой радостью забирали из роддома, мечтая о ее счастливой жизни! Всегда была веселая, озорная, атаман среди мальчишек. Ясли, детский сад, спортивная секция по карате, хотелось все сразу, быть чемпионом. Следующее увлечение – танцы, с гордой счастливой улыбкой были выступления на сцене, мечты стать врачом или балериной. Выпускной вечер в садике, гордость за маленькую принцессу в белом платье. Подготовка к школе: заказана форма, куплен портфель, учебники, тетради. К 1 сентября готовы.
9 июня 2015 года жизнь Ксении разделилась на до и после.
Несчастный случай
В Белокурихе Ксению в затылок укусил клещ. В течение трех часов поставили иммуноглобулин, через две недели поднялась высокая температура, началась рвота. В инфекционном отделении больницы поставили неправильный диагноз – менингит. Родители девочки говорили врачам, что был укус клеща, но их никто не слышал. На просьбу отправить на лечение в краевую больницу в Барнаул получили отказ. Когда ребенок начал впадать в кому, врачи Бийска вызвали реанимобиль из Барнаула. Реанимация, кома, аппарат искусственного дыхания, взгляд в никуда, зондовое питание… Прогноз не утешительный: "Готовьтесь к худшему"...
Заведующий реанимационным отделением пошел навстречу любящим родителям и пустил к дочери на 10 минут. Перед глазами спящая принцесса, к которой подсоединены различные трубки, аппараты. Плакать нельзя. Папа и мама гладили дочь за руки и рассказывали, что она – принцесса, что злой дракон забрал ее в свой замок, но ее отберут у него, ведь она нужна им здесь. Звонки в реанимацию каждые два-три часа. Ответ: "Стабильно тяжелая". Когда Ксения открыла глаза, было очень непросто на нее смотреть, она глядела мимо пустым безразличным взглядом. Привезли в реанимацию ее любимую куклу, и вот в один из дней случилось маленькое чудо: Ксения зафиксировала взгляд на ней. Эта была первая победа.
Лечение
Случай единственный в городе, да и в крае тоже. Как лечить? Делали все что могли: читали литературу, направляли запросы в различные лечебные учреждения страны. В декабре 2015 года первая еле заметная улыбка – это была вторая маленькая победа. В марте 2016 года первое за год тихо произнесенное слова "мама"… Радости не было предела!
Так маленькими шагами Ксения идет к выздоровлению. Сейчас Ксюша на домашнем обучении, самостоятельно писать пока не может, так как была парализована правая сторона. Одноклассники Ксении – частые гости в доме. Они дарят ей подарки, сделанные своими руками, рисуют открытки.
Девочка любит кататься на велосипеде. Да, у нее есть специальный велосипед, она самостоятельно крутит педали, и улыбка озаряет ее лицо. Ксения взрослеет, уже думает и спрашивает про женские штучки: помада, тени. Вся семья ждет с нетерпением, когда настанет этот долгожданный момент – малышка встанет и пойдет.
В дальнейшем семья Бесхмельнициных планирует очередную поездку в Санкт-Петербург на лечение. В домашних условиях проводится курс массажа, ЛФК, парафин, озокерит. Чтобы Ксения быстрее встала на ноги, в дополнение к массажу и ЛФК ей нужны специальные реабилитационные средства, такие как тренажер Гросса, имитатор ходьбы, виброплатформа и другое.
В июне 2019 года при информационной поддержке Радио Дача Барнаул компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций. На данный момент компания уже оказала помощь Косте Вотякову, переданная сумма составила 460 422 рубля.
Сейчас компания "ВелКен" собирает средства и для Ксюши. Для ее реабилитации необходимо 520 000 рублей.
"На данный момент для девочки собрано 110 846 рублей, – поделился цифрами заместитель генерального директора Алексей Якушев. – На протяжении всего проекта нам часто задают вопрос: "Как вы выбираете ребенка, которому будете помогать? Есть судьба, на которую невозможно не обратить внимание!"
Компания"ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, Радио Дача Барнаул и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении акции "Подари сердцам жизнь!".
Купить "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – для своего удовольствия и ради здоровья малышей может каждый в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".
ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!
Комментарии
У нас в Бийске именно так! Врачей квалифицированных не осталось...
Из-за квалификации врачей, несколько лет назад отца потерял. В ЦГБ Бийск 3 недели не могли поставить диагноз, лечили от всего... На 4-ой неделе с трудом "вырвал из лап медицины" в краевую... там в течении 30 минут всё стало ясно. Но время было упущено.
Отец прожил после этого недолго.
Такая у нас медицина в Бийске.
Судя по тому, что ставили иммуноглобулин, ребенок был непривит?
Я отца потерял, его в 7-этажке на Змеиногорском полгода от пневмонии лечили, а был банальный туберкулез.
Он месяцами лежал в простой палате, не могли поставить диагноз... Хоть это и было давно уже, но сам факт...
А пару лет назад товарищ умер, ГОД в Барнауле не могли поставить диагноз, кормили лошадиными дозами антибиотиков и гормонами.
В Питере на ПЭТ нашли в груди уже неоперабельную опухоль размерами 6х8х10 см.
Есть, конечно, талантливые врачи и у нас. Вопрос, как к ним попасть?
Да и загнаны они конвейером по 50 пациентов в день.
В простой поликлинике врачи тоже строчат бумаги, им некогда лечить.
Судя по тому, что ставили иммуноглобулин, ребенок был непривит?
А Вы знаете, что нельзя от клеща часто прививаться?
Это везде так. Врачи теже люди и так же ошибаются
Я отца потерял
Сочувствую. Тоже потерял отца из-за неоказания срочной помощи, т.к. врачи праздновали день рождения и им некогда было заниматься умирающим пациентом. Это было не в Барнауле а в другом городе России. Вот такая у нас медицина.
6.09.2019 13:09
- гость -
Что, простите? "От клеща" прививаются по схеме - три прививки с определенным интервалом, и потом ревакцинация один раз в три года. А так да, в регионе, где энцефалит вполне обычное явление, лучше не прививаться, опасно.
"А Вы знаете, что нельзя от клеща часто прививаться?"- часто- это КАК?
а глобулин "ЧАСТО" - можно?
Хоть прививка, хоть иммуноглобулин 100% гарантии не даёт и полно случаев, что и привитые инвалидами становились.
6.09.2019 13:21
- гость -
Гарантии 100% не дает ничего. Но привитый имеет шанс переболеть легче, непривитый - увы.
вас напрягло что ребенок не был привит, а то что г. Белокуриха является санаторно курортной зоной и при это территория не обрабатывается от клеща, так это не напрягает, опять же прививают не от всех заболеваний передающимся с укусом клеща
вот почему клеща не отправили на экспертизу...это вопрос
6.09.2019 13:26
ГОСТЬ
Безусловно не от всех. Но конкретно от энцефалита прививка есть. И уезжая куда-то отдыхать, вы не можете быть уверены, что территория обработана от клещей. Должна быть, да. Но надеяться на это, ИМХО, не стоит.
А меня оного волнует момент, что чтобы помочь девочке, мне надо купить(увеличить прибыль) продукцию какого-то предприятия? Почему нет реквезитов родителей девочки?
И на прививку надеется тоже не стоит.
6.09.2019 13:35
- гость -
надеЯтЬся
А можно помочь не покупая алтайские семечки? Просто перевести деньги семье, почему нет реквизитов?
6.09.2019 13:41
- гость -
молодец. возьми с полки пиражек
почему нет реквизитов? потому что типа не стоит волновать родителей , да и кое кто из посредников то же хочет поиметь денюшку.
6.09.2019 13:54
- гость -
Ок, а вам с полки стоит взять орфографический словарь)))
"то что г. Белокуриха является санаторно курортной зоной и при это территория не обрабатывается от клеща"
и как себе это представляешь на практике? Расскажи нам.
6.09.2019 14:02
Друк
А как обрабатывают от клещей территории детских лагерей отдыха?
там кончились словари, вы все пожрали(
6.09.2019 14:12
- гость -
Вы уж определитесь, пирожками вы меня кормите, или словарями)))
6.09.2019 14:15
- гость -
Вас уже вообще кормить нельзя, говорят от голода человек мыслит лучше
Да Вы настолько зажрались, что решили других поучать.
Семечки не щёлкаю. Разместите нормальную информацию, куда можно отправить деньги и помочь этому ребёнку?
6.09.2019 14:02
Друк
"то что г. Белокуриха является санаторно курортной зоной и при это территория не обрабатывается от клеща"
и как себе это представляешь на практике? Расскажи нам.
-----
Странный ты какой. По требованию СанПин такие места должны быть обработаны от клещей. Цифоксом обрабатывали раньше, сейчас не знаю, чем.
Куда отправить деньги?
А родители врачам" спасибо" сказали? В этой ситуации кто - нибудь из врачей- коновалов понёс наказание? Жаль , что это случилось не в Америке.Надо наказывать таких врачей , например: отрубать по одному фалангу за каждую искалеченную жизнь.Жестоко, зато наглядно видно чего стоит врач.У меня тоже растёт ребёнок инвалид ( по вине акушеров). Родителям терпение и ещё раз терпение.Надо верить!
6.09.2019 13:01
- гость -
Судя по тому, что ставили иммуноглобулин, ребенок был непривит?
Вот все вы умеете вывернуть на изнанку. Детские болезни нужны детям для того, чтобы их иммунная система научилась правильно реагировать на инфекции. А если эти болезни на протяжении поколений заменить прививками, то потом столкнувшись с настоящей инфекцией ребенок заболевает очень серьезно. В этом суть пренебрежения естественным отбором.
И таки да, в таком "плохом" совке территории для отдыха и приокружные всегда обрабатывались от клеща. Сейчас этого нет. Подавайте в суд за оказание услуг несоответствующих требованиям безопасности....
Пока все считают что врачи убийцы, медицина совсем умрёт, радуйтесь что вообще есть кому лечить, и позвоните на прямую линию Скворцовой 13 сентября, попросите денег для всех детей в крае, расскажите про медицину в крае.