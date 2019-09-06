Продажу алкоголя ограничат в День города Барнаула

В День города в Барнауле ограничат продажу спиртного. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

На время празднования 289-летия краевой столицы предприятиям розничной торговли рекомендовано отказаться от реализации алкоголя. Запрет продлится с 9:00 до 21:00.

Эта мера предпринимается для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, уточняют в мэрии. Такие ограничения в праздники в Барнауле уже стали традиционными.

Напомним, в этом году торжественные мероприятия по случаю Дня города запланированы на 7 сентября.