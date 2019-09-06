Продажу алкоголя ограничат в День города Барнаула

В День города в Барнауле ограничат продажу спиртного. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.
На время празднования 289-летия краевой столицы предприятиям розничной торговли рекомендовано отказаться от реализации алкоголя. Запрет продлится с 9:00 до 21:00.
Эта мера предпринимается для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, уточняют в мэрии. Такие ограничения в праздники в Барнауле уже стали традиционными.
Напомним, в этом году торжественные мероприятия по случаю Дня города запланированы на 7 сентября.
Комментарии
Салют без водки - деньги на ветер.
Если это мера помогает порядку, то следуя этой логике, может алкоголь совсем запретить?
А какже платежи в бюджет в виде акциза, чиновники сук рюбят на котором сидят.
Вот как жить то теперь?
Правильно! Нужно вообще запретить алкоголь и табак!
Запасайтесь сегодня. Или в Новоалтайск приезжайте.
6.09.2019 19:55
- гость -
это был сарказм.