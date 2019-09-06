Банк России снова снизил ключевую ставку

Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Это второй снижение в 2019 году. Первое было в июне. Годом ранее ЦБ осуществлял как уменьшение, так и увеличение ставки.

Ключевая ставка – это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады.

Низкая ключевая ставка в частности делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.