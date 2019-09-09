Во ФСИН ответили на требования Милонова о проверке трансгендерной свадьбы в СИЗО

Во ФСИН объяснили, что вмешательство в эту ситуацию может грозить международным конфликтом, сообщает "Говорит Москва".

Отмечается, что трансгендерный мужчина Назар Гуревич является гражданином Беларуси и в его паспорте указано, что он мужчина. Он был призван и прошел службу в армии. Проверять, почему государство решило, что он мужчина, было бы абсурдно, поясняют в ведомстве.

Представитель ФСИН также рассказал, почему Гуревич находится в женском СИЗО.

"На самом деле, с точки зрения физиологии, можно расценить, что он не до конца "переделан", но по паспорту он мужчина, тем более другого государства", – прокомментировал ситуацию сотрудник.